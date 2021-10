Brenda Zambrano hace berrinche contra su novio Guty en Inseparables

Aunque muchos pensaron que la polémica en Inseparables había parado con la salida de Carlos Trejo, estaban muy equivocados ya que Brenda Zambrano también le está poniendo sazón a la casa con sus berrinches pero en esta ocasión se le fue a la yugular a su novio Guty Carrera por no cumplir con una promesa, aquí te diremos los detalles.

Durante la tercer semana del reality show de Televisa, la competencia se ha puesto más reñida y los integrantes han aumentado sus apuestas tal y como habían pactado Bren y su novio, pero un factor determinante en la prueba de hoy martes, hizo que Carrera rectificara la decisión y apostó menos dinero de lo acordado con su novia.

Cuando Diego de Erice conto a las parejas de Inseparables de qué se trataba la misión de las mujeres, el influencer dudó que su novia pudiera completar la meta ya que le tiene miedo a las alturas y ésta implicaba estar colgadas de una tirolesa pero para su sorpresa, Brenda logró el reto rápidamente.

Brenda Zambrano explotó contra su novio Guty

El guapo concursante apostó 3,093 pesos a pesar que habían pactado apostar 11,000 así que la dinamita lo tomó como una gran traición.

“Habíamos platicado que íbamos a apostar 11 mil pesos”, dijo Guty.

La mujer se levantó de su lugar y se fue muy enojada, dejando a su novio sólo durante la entrevista posterior a la prueba.

“Se trata de superarse como pareja y no de hacer rabietas y hacer show”, concretó Carrera.

“Brenda tiene que madurar y aprender a corregir sus errores. No debe hacer show delante de la gente, esto no se trata de tener o no tener palabra”, finalizó.

¿A qué hora es Inseparables de Tv Azteca?

De 08:00 PM a 10:00 Pm de lunes a jueves se estará transmitiendo el reality show de Televisa que ha enloquecido a los internautas y que está en boca de todos.

Este programa se puede observar a través del canal cinco de televisión abierta. El presentador de Inseparables es Diego de Erice quien ha triunfado por su habilidad para conducir reality shows

