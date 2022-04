Brenda Zambrano expulsada de Resistiré 2 por berrinches

Un enorme berrinche, hizo que Brenda Zambrano fuera la expulsada del reality show Resistire 2, dejando a su equipo con menos participantes que su rival, por lo que rompió en llanto al saber las consecuencias de su decisión, ya que afectó al grupo naranja.

Aún así, únicamente con cuatro personas, los naranjas pudieron vencer a los azules sin Brenda, por lo que no significó algo tan preocupante que saliera del programa e incluso sus compañeros expresaron que ya estaban hartos de ella y de su conducta.

Brenda había amenazado al equipo azul de hacerles la vida imposible pero ahora, todos estan más tranquilos, incluido el famoso Guty, quien se mostrará en el capítulo de hoy, bailando y vestido de mujer, apesar que su novia, nisiquiera quería participar en las dinámicas.

El presentador, Faisy, platicó con ella y la ex Acapulco Shore, sobre la situación y le recordó que en diversas dinamicas no había querido participar por no querer que nadie se burlara de ella. "No soy su payaso", mencionó la famosa mujer cuando el conductor intentó integrarla a un juego.

Por otra parte, al perder su equipo, fue elegida para ser mesera con el beneficio de comer, y se negó por la misma razón, insistiendo que ella no es la burla de nadie y jamás sería mesera del equipo contrario por ser humillante, esto desató controversia e incluso pidieron cancelarla por hablar mal del oficio.

