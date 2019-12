Brenda Zambrano despotrica contra Manelyk y Celia Lora, ¡Escándalo! (VIDEO)

Brenda Zambrano despotrica contra Manelyk y Celia Lora, ¡Escándalo!

A través de su canal de Youtube, “Brenda, con límites, ahora sí”, Brenda Zambrano contó el conflicto que ha tenido con la que era su mejor amiga Dania Méndez, ya que su amistad se vio afectada por su participación en el reality show "Acapulco Shore". Puesto que Dania comenzó a tener amistad con personas que “odian” a Brenda, por lo que Zambrano se sintió traicionada.

Y es que Brenda y Manelyk tuvieron una mala relación desde su integración a Acapulco Shore, y aunque en algún momento pareció que hicieron las paces, solo fue cuestión de tiempo para que sus conflictos regresaran. En el caso de Celia Lora, Brenda reveló en su video que tuvo diferencias con la “boss” de la última temporada de Acapulco Shore, algo que sorprendió a los fans, puesto que ellas no habían hecho obvio su pleito.

“Cuando vi que todos estaban grabando ‘Estudio Shore’ y Mane y Celia (que Celia yo no tengo nada en contra de ella), empezaron a hablar pestes de mi. Digo ok, Mane está bien que diga pero Celia… bueno empezaron a tirarme m*erda y Dania estaba ahí presente y no pudo hacer nada entonces digo: ’¡qué poca m*dre!’ o sea…”, fue lo que comentó Brenda Zambrano sobre su desilusión de la que ella consideraba su mejor amiga.

ZAMBRANO AÚN QUIERE RECUPERAR LA AMISTAD DE DANIA

A pesar de la traición, Brenda afirmó que desea recuperar la amistad de Dania Méndez igual que antes de que ingresaran al reality, ya que ella aprecia mucho la amistad de Dania y está dispuesta a olvidar cualquier conflicto que pudieron haber tenido con tal de que todo sea igual que antes.

También te puede interesar: Brenda Zambrano DESTROZA a Manelyk con sexy bikini (FOTOS)

En el caso de su rivalidad con Manelyk y Celia Lora, Brenda Zambrano dijo que son ellas las que han hablado muy mal de Zambrano, por lo que la probabilidad de que exista un acuerdo de paz entre ellas, es nula.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.