Brenda Zambrano cambia de look y es comparada con Lord Farquaad

La modelo Brenda Zambrano es comparada en redes sociales con Lord Farquaad.

La modelo tamaulipeca, Brenda Zambrano ha cobrado notoriedad poco a poco en redes sociales al compartir imágenes súper sensuales que no dejan nada a la imaginación, además de su participación en Acapulco Shore y ahora gracias a su cambio de look la comparan con Lord Farquaad de Sherk.

Esta guapa modelo siempre ha deleitado la pupila de sus seguidores en redes sociales, especialmente en Instagram, ya que es casi un hábito de ella compartir fotos con muy poca ropa.

Una publicación compartida por Brenda Zambrano (@brendazambranoc) el Feb 2, 2018 at 11:28 PST

Además de que el hecho de haber participado en el show televisivo Acapulco Shore hizo que esta joven de Tamaulipas tuviera más notoriedad en redes sociales, que la han llevado a ser portada de diferentes revistas, en particular una especializada en caballeros.

Brenda Zambrano es comparada con Lord Farquaad

La sexy modelo ahora es tema de conversación no precisamente por alguna de sus usuales fotografías candentes a las que tiene acostumbrados a muchos de sus seguidores, sino por el cambio de look al que se sometió y que para algunos no es nada bueno.

Fue a través de Instagram Stories que presumió su nuevo look en donde sin duda luce súper guapa y para el que pidió la opinión de todos su fans, sin embargo nunca esperó que en las redes sociales la comenzaran a comparar con el personaje de Shrek, Lord Farquaad.

La modelo dejó atrás la cabellera larga para mostrarse con algo más corto y aunque aclaró que sólo sería por unos días, sus fans no están del todo.

Aunque no cabe duda que se ve muy sexy y guapa, algunos usuarios la compararon con Lord Farquaad por el tamaño de su cabello, aunque creemos no hay comparación.

¿Quién es Brenda Zambrano?

La sexy modelo, Brenda Zambrano, fue tendencia en redes sociales, luego de que ella misma divulgara un video en el que exhibía la agresión de la que presuntamente, fue víctima en un bar en Cancún, Quintana Roo.

Y es que por medio de su perfil en Facebook, compartió varios de los videos que eran prueba de la agresión que sufrió, ahí mostró la sangre en su rostro, producto de los golpes que una teibolera del lugar le propino.

Esto debido a que la acusaban de "quererles quitar el trabajo" que ellas tienen en el table dance y con esto el nombre de la modelo se hizo mucho más popular en Twitter, ya que muchos comenzaron a mostrarle su apoyo y otros, como en muchos de los casos comenzaron a atacarla con críticas.

Una publicación compartida por Brenda Zambrano (@brendazambranoc) el Ago 1, 2017 at 4:12 PDT

Otra de las cosas que ha llevado a Brenda a ser muy reconocida es haber sido contratada por la producción de MTV para que participara en el reality show, Acapulco Shore, el cuál ha sido muy polémico.

Y desde su participación en Acashore, la joven disparó su fama, tanto que ya ha sido contratada para que pose en diversas revistas para caballeros como lo es Playboy.

Ha sido portada de revistas para caballeros

Actualmente Brenda Zambrano cuenta con millón y medio de seguidores en Instagram, mientras que en su cuenta de Twitter ya rebasa los más de 260 mil seguidores.

Con esto muestra claramente el impacto que genera en las redes sociales con su belleza y porqué no con sus polémicas.