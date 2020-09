Breaking Bad: Los dueños de esta casa odian la serie por esta razón

Muchos han calificado a Breaking Bad como la mejor serie en la historia, pero no a todos les gusta. En especial a los dueños de la casa donde se filmó la serie, ya que una de las más incógnitas escenas de la producción les ha traído muchos dolores de cabeza.

El capítulo en cuestión en «Caballo sin nombre», lo que hace referencia a la canción de America «A Horse With No Name«. En esta Walt intenta volver a su casa, luego de que su esposa lo echara, y lleva una pizza para que todos puedan comer. Sin embargo no es bien recibido y en un ataque de ira él tira la pizza sobre el techo de la casa.

Casa de Walter en Breaking Bad

La razón por la cual es una de las más icónicas se debe a que solo se necesitó una toma para hacerlo. Al primer intento Bryan Cranston logró lanzar la pizza de forma correcta.

Y esto generó un gran problema. El icónico momento se transformó en una tradición para los fanáticos de la serie quienes iban a la casa real donde se grabó Breaking Bad a lanzar pizzas al techo. Incluso los dueños tuvieron que poner una reja su casa para evitar que desconocidos imitaran la escena.

Escena de la pizza sobre la casa

La serie fue tan famosa que todos los años, miles de personas viajan hasta el sitio para poder tomar fotografías y presurmirlas en redes sociales, tal y como pasa en las famosas escaleras icónicas de la película Joker, ubicadas en El Bronx, barrio de Nueva York.

