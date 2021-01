¿Brandon Peniche se hará una cirugía plástica? Esto dice el conductor

Brandon Peniche confesó una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ para hablar del nacimiento de su segundo hijo, el cual tuvo al lado de Kristal Cid, pero otro de los temas que tocó fue lo difícil que fue para él este 2020, sobre todo por la actual pandemia.

En dicha entrevista, Brandon Peniche mencionó que se encuentra muy contento de participar en ‘Venga La Alegría’, pero que durante la cuarentena se descuido mucho y siente que su imagen de galán se ha ido perdiendo, razón por la cual reveló que está trabajando duro para recuperarla y que no teme hacerse una cirugía plástica.

“No, no, me cuidé nada la verdad es que me urge regresar al gimnasio, me urge entrar, pero bajé con tres kilos”, reveló el conductor a ‘De Primera Mano’.

Brandon Peniche asegura que subió tres kilos en esta cuarentena.

Brandon Peniche está decidido a envejecer con dignidad

El hijo de Arturo Peniche reveló que es una persona vanidosa y que le encanta tener un estilo de vida saludable, es por ello que trata de acudir al gimnasio para mantener una figura envidiable que cause sensación entre las mujeres.

“Evidentemente soy vanidoso, a mí me gusta tener un estilo de vida saludable, por ejemplo, voy al gimnasio porque me encanta”, añadió Brandon Peniche.

Finalmente, el esposo de Kristal Cid reveló si en algún momento podría recurrir a una cirugía estética: “Sí, claro. Si lo necesitara para eso se haría, no abusaría, pero sí evidentemente, pues uno va creciendo, los años no pasan en vano que si necesito algo claro que mis arreglitos. Hay que saber envejecer con dignidad”

¿Crees que Brandón Peniche necesita cirugías plásticas? ¿Qué piensas de ellas? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

