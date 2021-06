Brandon Peniche dejará "Venga la Alegría" y volverá como actor a Televisa

Todo parece indicar que Brandon Peniche dejaría el programa "Venga la Alegría" para así volver a Televisa y sumarse al elenco de una nueva telenovela.

Peniche se incorporó al matutino en enero de 2019 y poco a poco se fue convirtiendo en uno de los favoritos del programa estelar de Tv Azteca.

La noticia fue dada a conocer por la reconocida periodista de espectáculos Maxime Woodside en su programa "Todo para la mujer".

A través de Maxime Woodside nos pudimos enterar que Brandon Peniche podría regresar a las filas de Televisa para reactivar su carrera como actor.

“Nos habían dicho que no, que no se iba porque en Tv Azteca tenía un contrato por varios años, pues no. Sí se va a Televisa a hacer telenovela”, dijo la presentadora.