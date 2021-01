Bradley Cooper pensó en quitarse la vida por una dolorosa razón/Foto: CBR

Bradley Cooper es uno de los actores más populares de los últimos años. Nominado cuatro veces al premio Óscar, cuenta con muy buenas películas donde ha destacado todo su potencial actoral; sin embargo, el artista en algún momento pensó en quitarse la vida.

La estrella de “A Star Is Born” reveló durante una entrevista en 2012 con el medio The Hollywood Reporter, que hace varios años tenía serios problemas de baja autoestima que lo orillaron a las adicciones. Incluso el actor se sentía tan rechazado en su trabajo en el espectáculo que llegó a considerar el suicidio.

“Me preocupaba tanto lo que otros pensaran de mí, cómo me presentaba al mundo, cómo sobreviviría a mi día a día”, explicó el actor.

“Siempre me sentía como un extraño. Solo vivía dentro de mi cabeza. Pensaba que no iba a estar a la altura de mi potencial y me asustaba”, confesó Bradley.

Fue durante su participación en la serie “Alias” hace una década, donde Cooper cayó en las drogas y el alcohol. “Llega un punto en que aceptas el hecho de que la industria no te quiere”, aseguró.

Bradley tuvo varios problemas al inicio de su carrera, y aunque eso le afectó durante mucho tiempo, logró salir adelante/Foto: Cultura Colectiva

En una entrevista con la revista GQ, el actor estadounidense reveló que pensó en quitarse la vida cuando redujeron su participación en la serie: “Solo trabajaba tres días a la semana y para la segunda temporada quedé aún más marginado. Destrozó mi autoestima y me hizo pensar en suicidarme”. Él decidió salirse del programa.

Bradley Cooper logró recuperarse de sus problemas

Aunque tenía dificultades personales y laborales, el también director y productor logró sanar sus problemas emocionales, lo que lo ayudó a dejar las adicciones. Especialmente después de protagonizar una escena vergonzosa en Hollywood durante una borrachera.

“Estaba en una fiesta y deliberadamente estampé mi cabeza contra el suelo, como intentando demostrar que era un tipo duro”, le dijo a Hollywood Reporter.

Te recomendamos leer: Bradley Cooper: Revelan verdadero MOTIVO de la separación con Irina Shayk en papeles del divorcio (FOTOS)

Bradley Cooper hasta el momento ha logrado mantenerse sobrio y ha conseguido un sorprendente éxito en el cine, tanto delante como detrás de la cámara. ¿Cuál es tu película favorita de Bradley Cooper? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.