Bradley Cooper: Revelan verdadero MOTIVO de la separación con Irina Shayk en papeles del divorcio (FOTOS)

Bradley Cooper e Irina Shayk se separaron después de pasar cuatro años juntos y tener una hija en común y luego de que Daily Mail asegurara también que Irina Shayk hizo las maletas para abandonar la casa que ambos compartían en Los Ángeles.

Hay que tener en cuenta que las alarmas se dispararon de un posible romance, tras la presentación de Bradley Cooper y Lady Gaga en la última celebración de los Óscar, donde se rumoraba había surgido durante la grabación de película 'A Star Is Born'.

En primeras instancias Lady Gaga fue la primera en la lista de los motivos que llevarían al actor y la modelo a romper su relación, pero Gaga negó todo y dijo que nunca había tenido nada con Cooper más que una bonita amistad y trabajo.

Poco después de que fuera oficial la separación, salió a la luz que la pareja tenía meses distanciados y que solo estaban juntos por su única hija Lea De Seine de dos años.

Los medios internacionales han revelado la que habría sido la verdadera causa por la que Bradley Cooper e Irina Shayk habrían dado punto final a su relación, hecho que es verdaderamente sorprendente e inesperado.

Ahora resulta en los papeles de divorcio de la pareja, señala que la razón de la ruptura habría sido la mamá del actor, la señora Gloria Cooper, según la información que aún no ha sido confirmada.

Ha sobresalido que Irina nunca se habría sentido cómoda en la casa en Los Ángeles, particularmente en la de Pacific Palisades, porque la mamá de Brad estaba allí con ellos y eso causó tensión.

El actor tuvo que elegir entre su esposa y su madre y la decisión no fue difícil: “Irina no me dejó por Lady Gaga, me dejó por mi mamá, cuando tuve que elegir entre mi esposa y mi madre, la decisión fue muy fácil de tomar”.

Bradley Cooper y su madre.

Tal parece que Irina Shayk estaría repitiendo la misma historia de lo que ocurrió con la mamá de su ex pareja Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, quien fue la causante de la ruptura entre el futbolista y la modelo.

