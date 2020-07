Brad Pitt y el por qué de su engañó a Jennifer Aniston con Angelina Jolie

Brad Pitt y el por qué de su engañó a Jennifer Aniston con Angelina

Luego de cinco años de feliz matrimonio y siendo declarados como una de las mejores y más envidiadas parejas de Hollywood, Brad Pitt y Jennifer Aniston sorprendieron al mundo en enero de 2005 anunciando su separación definitiva y ahora salió a la luz el principal motivo de dicha separación.

Tiempo antes de que se hiciera pública está decisión, habían empezado rumores que vinculaban a una tercera en discordia: la también actriz Angelina Jolie, quien había protagonizado con el actor la película “Sr y Sra Smith” y que habían despertado muchas sospechas por la química que había entre ambos y su cercana relación al terminar de rodar la película.

La protagonista de la serie “Friends” al principio hablo sobre como su ex esposo siempre fue fiel a su matrimonio y nunca quiso herirla, sin embargo, a solo meses de su ruptura, medios filtraron imágenes de su ex esposo pasando vacaciones con Angelina Jolie en secreto, rompiendo la confianza que esta tenía en su ex pareja.

El romance entre Brad y Jennifer fue de los más queridos en Hollywood.

Brad Pitt reveló que se aburrió de Jennifer

Muchos años después del increíble suceso, quince para ser exactos, los fanáticos recuerdan como el protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood” reveló en varias entrevistas que su motivo para terminar su relación con la actriz, fue que su matrimonio con Aniston se había vuelto aburrido y que él se sentía patético, razón por la que comenzó a buscar emoción fuera del hogar.

Brad Pitt y sus duras confesiones sobre su ruptura con Aniston

Tiempo después trato de aclarar la situación, hablando con una importante revista, en donde comentó que su ex esposa es una mujer increíblemente cariñosa y amorosa que sigue siendo su amiga, admitió que esa es una relación importante que valora mucho.

También recalcó, que no quiso dar a entender que Jennifer Aniston no fuera aburrida, sino que él se estaba volviendo aburrido para sí mismo, y de eso es responsable.

Te puede interesar: ¿Jennifer Aniston terminó su amistad con Courteney Cox por Justin Theroux?

Ahora, en 2020, Brad Pitt se encuentra divorciado de Angelina Jolie y enfrentando una dura batalla legal por la custodia de sus seis hijos que adoptaron juntos.