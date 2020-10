Brad Pitt y Nicole Poturalski terminan su relación

Brad Pitt y su novia supermodelo Nicole Poturalski terminaron su breve romance, que se extendió por tres meses.

La relación entre el actor de 56 años y la modelo alemana, de 27, fue objeto de críticas y señalamientos no tanto por la diferencia de edad como por el parecido de ella con Angelina Jolie.

Fuentes revelaron a Page Six que Brad y Nicole “terminaron por completo” recientemente, y que la pareja no iba “tan en serio como se dice que es”.

Se cree que se conocieron en un restaurante en Alemania, y fueron vistos por primera vez en agosto mientras salían del aeropuerto de Le Castellet, en Francia.

Según testigos, la estrella de Once Upon a Time in Hollywood y su joven novia se comportaban como 'adolescentes enamorados' ya que no podían quitarse las manos de encima en el aeropuerto.

Se supo que después se dirigieron a un aeropuerto más pequeño cerca de Château Miraval, la propiedad que Pitt compró por 67 millones de dólares en 2011 con su ex esposa Angelina.

Nicole está casada

Como reportamos en La Verdad Noticias, la relación también dio de qué hablar cuando se supo que la modelo estaba casada con el empresario Roland Mary, de 68 años, con quien mantiene un “matrimonio abierto”.

En agosto se reveló el matrimonio de Nicole y que, según los informes, Roland 'no está interesado' en estar 'celoso' por su coqueteo extramatrimonial con el guapo actor.

Se dio a conocer una foto del año pasado del día en que se conocieron.

Mary, que aparentemente no es ajeno a las pruebas y tribulaciones románticas después de supuestamente haber estado casado cuatro veces, se ha mantenido callado sobre sus arreglos matrimoniales y la amistad de su esposa con Pitt.

A principios de octubre, Nicole publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionaba a sus críticos por mandarle tanto odio luego de que su romance con Brad salió a la luz.

“Me he estado preguntando desde siempre por qué la gente deja comentarios de odio”, dijo Nicole.

“¿Por qué? ¿Cuál es su beneficio? Solo en general, quiero comprender el tren de pensamientos. Porque no lo entiendo. Es tan grosero y triste para los que comentan”, agregó.

Brad Pitt tiene seis hijos que comparte con Angelina Jolie, de 45 años. Los ex esposos anunciaron su separación en 2016, pero el proceso para determinar la custodia y manutención de sus hijos todavía está en curso.