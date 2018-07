¿Brad Pitt y Jennifer Aniston volverán a iniciar un romance?

Brad Pitt y Jennifer Aniston coincidieron la fecha en que estarán en Londres, mientras la actriz se dirige a las locaciones de aquel lugar para iniciar las grabaciones de la comedia Murder Mystery de Netflix, mientras que el actor Brad Pitt estará visitando a sus hijos.

Una revista afirmó que tanto Brad como Aniston han mantenido más comunicación desde que rompió con el escritor Justin. Tras esta noticia diversos medios han especulado un posible reencuentro entre ellos, pues cabe mencionar que estuvieron casados hace años, pero decidieron separarse, ya que el actor Pitt había iniciado una relación sentimental con la actriz Angelina Jolie.

Y es que los rumores sobre una segunda oportunidad entre Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron a resurgir, ya que al parecer, la ex pareja sigue teniendo contacto y ha decidido reunirse en Londres.

Recordamos que en el año 2014 Brad Pitt anunció su separación con la actriz Angelina Jolie. Luego en febrero del 2018, Jennifer Aniston confirmó su divorcio con el escritor y director Justin Theroux.

La noticia de la separación de Aniston con Theroux sorprendió a sus fans, pues la pareja lucia muy enamorada. Sin embargo decidieron poner fin a su matrimonio.

Angelina Jolie inicio los trámites de divorcio en el año de 2016, y han sido momentos muy difíciles para la actriz y Brad, pues tuvieron un problema ya que ambos quieren hacerse cargo de los hijos en común, sin embargo aún no han llegado a un arreglo.

La noticia de que Aniston y Theroux siguieran caminos separados se produjo después de que Jolie solicitara el divorcio de Brad Pitt, citando diferencias irreconciliables.

Actualmente el actor Brad Pitt se encuentra en Los Ángeles filmando Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película Quentin Tarantino, que tiene fecha de estreno el 26 de julio del próximo año.