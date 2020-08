Brad Pitt y Harry Styles protagonizarán la película “Faster, Cheaper, Better”/Foto: Esquire

Según Vértice Cine, el intérprete de 'Watermelon Sugar' ha sido elegida para un próximo drama y protagonizará junto al ganador del Oscar, Brad Pitt. Harry Styles ha aparecido anteriormente en el aclamado drama de guerra, Dunkerque, junto a íconos de Hollywood, como Tom Hardy y Mark Rylance.

Ahora, la estrella del pop de 'Fine Line' protagonizará junto al ganador del Premio de la Academia, Brad Pitt, en una próxima película llamada Faster, Cheaper, Better.

Según Vértice Cine, distribuidora de películas latinoamericana y europea, Harry protagonizará la película que "trata sobre los grandes e inevitables cambios que se avecinan en la industria del transporte por carretera".

La sinopsis continúa diciendo: "La película abarca 20 años en múltiples lugares con historias entrelazadas de innumerables personajes, entre ellos: un jefe sindical, un joven empresario, un administrador de una granja del interior y un millonario tecnológico…”

"[Sus] vidas se truncan cuando la automatización y la inteligencia artificial transforman el mundo tal como lo conocemos. Al final, todos deben enfrentar el significado de ser humanos".

El reconocido actor Brad Pitt tiene dos premios Oscar en su carrera, uno por su actuación y otro como productor de la película "12 años de esclavitud"/Foto: Entertainment Weekly

Ni Harry ni Brad han confirmado su participación en la película, pero aparentemente es legítima, con Vértice Cine también produciendo películas aclamadas como The Gentlemen y Judy. "Faster, Cheaper, Better" será dirigido por Dan Gilroy, quien también dirigió Nightcrawler y Velvet Buzzsaw, y escribió Kong: Skull Island.

El cine en la vida de Brad Pitt y Harry Styles

Brad ha aparecido en diversas películas que han tenido un éxito enorme, además el ex de Angelina Jolie también se ha desempeñado como productor. Este 2020 ganó el Oscar como mejor actor de reparto en la cinta "Once Upon a Time in Hollywood", además de tener otros premios y nominaciones por sus destacados trabajos.

Mientras que Styles ha logrado destacar mucho más en la música, desde que se convirtió en solista después de que tomara una pausa del grupo One Direction. No obstante, su participación en Dunkerque demostró que el joven británico tiene gran potencial actoral. ¿Crees que Pitt y Harry harán una gran colaboración en pantalla?, ¿Te gustaría que otro ex One Direction también se convirtiera en actor?