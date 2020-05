Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos

Desde su turbulenta separación en 2016, la vida de Brad Pitt y Angelina Jolie ha atravesado una serie de giros mediáticos que han tenido como punto central a los seis hijos adoptados.

Hace unos meses, luego de que se declarara oficial la cuarentena por el COVID-19 en Estados Unidos, un portavoz de Brad Pitt reveló al portal Hollywood Life que el actor había restablecido la relación con sus hijos Maddox de 18, Pax de 16, Zahara de 15, Shiloh de 13 y los gemelos Knox y Vivienne de 11 años.

Esta información resultó interesante, ya que desde años atrás la relación de padre e hijos se había visto afectada por la larga lucha y problemas legales que estaba teniendo el actor con Angelina por la custodia de estos.

La fuente reveló que el actor de “Once Upon a Time in Hollywood” se encontraba más cerca que nunca de sus hijos, ya que se encuentra con ellos durante el encierro, por lo que estos son los mejores momentos que han tenido en mucho tiempo, ya que el aislamiento ha facilitado estos momentos de unión.

Angelina Jolie permite a Brad Pitt pasar tiempo con sus hijos

Meses atrás, se dio a conocer la noticia que el actor no acudió a los premios Bafta celebrados en Londres, ya que sus hijas Zahara y Vivianne se encontraban en recuperación tras haber tenido una complicada cirugía, de la cual no se revelaron muchos detalles.

La unión Pitt con sus hijos se dio luego de que Angelina recibiera una llamada de atención por el juez encargado del caso de la custodia de sus hijos, ya que si no permitía que su padre los viera, podría haber perdido todos los derechos de su custodia.

Por lo que, desde 2018 la ex pareja se propuso dividirse equitativamente el tiempo que cada uno pasa con los chicos, por lo que Brad Pitt se hizo cargo de sus seis hijos durante gran parte del verano, mientras ella rodaba en Nuevo México la película “Those who wish me dead”, de Taylor Sheridan.