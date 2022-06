Brad Pitt sobre su carrera como actor: "Me considero en mi último tramo".

Saquen los pañuelos, señoras. Brad Pitt bromeó en una nueva entrevista sincera de que está a punto de jubilarse como actor después de más de 30 años en la industria del entretenimiento.

“Me considero en mi último tramo”, dijo el actor, de 58 años, en su artículo de portada de GQ de agosto de 2022. "Este último semestre o trimestre. ¿Qué va a ser esta sección? ¿Y cómo quiero diseñar eso?".

Pitt, quien comenzó a actuar a la edad de 22 años, ha protagonizado películas icónicas como "Fight Club", "Moneyball", "Once Upon a Time in Hollywood" y la serie "Ocean's Eleven". “Soy una de esas criaturas que habla a través del arte”, continuó. “Es lo que quiero hacer siempre. Si no lo estoy haciendo, me estoy muriendo de alguna manera”.

Brad Pitt dejó atrás los cigarrillos tras la pandemia

Si bien el ganador del Oscar aún no ha renunciado al trabajo, ha dejado otra cosa: los cigarrillos. Pitt le dijo a la revista que decidió dejar de fumar durante la pandemia de COVID-19 porque está “en esa edad en la que no sale nada bueno”.

“Creo que la alegría ha sido un descubrimiento más reciente, más adelante en la vida”, compartió Brad Pitt, quien se unió a Lewis Hamilton para una película sobre la Fórmula 1 que promete deleitar a los fanáticos de este deporte.

“Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente. Creo que pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que acepté eso, tratando de abrazar todos los lados de uno mismo, la belleza y la fealdad, que pude atrapar esos momentos de alegría”.

Brad Pitt ha estado "escondido" en su casa de Hollywood

La Verdad Noticias informa que, el productor de "Departed" reside actualmente en una casa en Hollywood Hills, California, que compró en 1994 en medio de su ascenso al estrellato.

Si bien le dijo a GQ que se ha estado "prácticamente escondido" en la casa que alguna vez estuvo "destartalada y en ruinas", el actor Brad Pitt pronto volverá a emerger para promocionar su última película, "Bullet Train", que llega a los cines el 5 de agosto.

