Brad Pitt recibe coqueta felicitación de cumpleaños de Shania Twain ¡OMG!

Shania Twain tiene un nuevo mensaje para Brad Pitt. El actor celebró su cumpleaños número 57 el viernes y aunque sin duda recibió una gran cantidad de buenos deseos para su día especial, uno se destacó por encima de todos los demás.

Twain, ahora de 55 años, hizo referencia a Pitt en su exitosa canción de 1997 "That Don't Impress Me Much". La canción hace referencia a pretendientes masculinos que la leyenda del país no encuentra particularmente impresionante, incluido uno que se preocupa demasiado por su apariencia.

"Está bien, entonces eres Brad Pitt", canta, haciendo referencia a la buena apariencia del actor. "Eso no me impresiona mucho".

Sin embargo, por solo un día, los sentimientos de Twain parecen haber cambiado. "Feliz cumpleaños a Brad Pitt, haré una excepción por hoy", bromeó en Twitter.

Happy Birthday to Brad Pitt, I’ll make an exception for today �� — Shania Twain �� (@ShaniaTwain) December 18, 2020

Por este motivo Shania Twain mencionó a Brad Pitt en su canción

La cantante de country le dijo previamente al medio Entertainment Tonight sobre por qué eligió hablar del actor en su ahora icónica canción. Ella dijo que la referencia provino de fotos privadas de él y su ex Gwyneth Paltrow que se filtraron y publicaron en la revista Playgirl.

"Pensé que era una invasión horrible para ellos y simplemente tomé el otro ángulo", dijo el cantante. "Es tan hermoso, vestido o desnudo, así que lo hice como una exageración... Siendo juguetón".

A partir de la entrevista de diciembre de 2019, había una cosa sobre la estrella que aún no la impresionó. "No me impresiona mucho que todavía no haya conocido a Brad Pitt", compartió Shania Twain.

Mientras tanto, Brad Pitt está trabajando actualmente en su próximo proyecto, publicar su papel ganador del Oscar en Once Upon a Time in Hollywood, titulado Bullet Train.

Desde sus inicios actorales, Brad ha sido considerado uno de los hombres más atractivos de Hollywood, y aún con el paso de los años, sigue siendo el ídolo de miles/Foto: Hola

Junto con Pitt, la dirección de David Leitch cuenta con un elenco impresionante que incluye a Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Andrew Koji y Bad Bunny.

Se rumorea que Lady Gaga también forma parte del elenco de Bullet Train en un pequeño papel secundario. ¿Recuerdas la canción de Shania Twain donde menciona a Brad Pitt? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

