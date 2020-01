Brad Pitt preocupa a sus fans con su inquietante delgadez

El famoso actor y productor de Hollywood, Brad Pitt, siempre fue considerado un de los hombres más sexys y guapos del mundo en la pantalla grande. Era uno de los actores más deseados por millones de mujeres y hombres por sus películas como “Entrevista con el vampiro”, “Troya” y “Sr. y Sra, Smith”, este último filme le hizo conocer a su última ex esposa, la actriz Angelina Jolie.

Sin embargo, en los últimos años Brad Pitt se ha alejado un poco de los reflectores, aunque no de las producciones cinematográficas. Por lo cual, después de haber protagonizado el filme de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time In Hollywood”, el actor Brad Pitt participó en una una sesión de fotos para la reconocida revista “W Magazine”, a tan solo unos días de haberse llevado a cabo la ceremonia de los Golden Globes 2020 donde fue premiado como el mejor actor de reparto.

Pero lo que llamó la atención de las fotografías donde posó Pitt fue que ya no luce como era siempre recordado, y no hablamos de rostro cautivador, ya que aún a sus 56 años, el actor sigue conquistando corazones con su “carita”, pero lo que ha preocupado a los fans es la inquietante delgadez que está presentando el actor actualmente, aunque en la película de Tarantino no se veía así.

Brad Pitt posó para “W Magazine” usando una camiseta de mangas delgadas en color blanco con un pantalón de vestir en tono verde olivo, el actor está junto a una camioneta de lujo y lleva consigo accesorios y unos lentes oscuros, dándole un aire de misterio. No obstante, lo que generó más polémica fue que el actor se mira con menos masa muscular de como estamos acostumbrados.

Esta situación que ha despertado la sospecha de que Pitt está empeorando con la enfermedad que padece (la prosopagnosia), aunque en los comentarios sus seguidore trataron de ayudarlo y animarlo, diciéndole que a pesar de su delgadez sigue siendo un hombre guapo que cuenta con gran porte y estilo.

Brad Pitt y Jennifer Aniston podrían regresar

Una de las controversias que se desató cuando Brad Pitt acudió a los Golden Globes 2020, fue su reencuentro con la actriz Jennifer Aniston quien fue su pareja durante varios años, pero que Pitt abandonó cuando conoció a Angelina Jolie. Pero al parecer esa traición ya ha sido olvidada, puesto que Aniston ha estado muy cercana a Brad, lo que ha levantado sospechas de una segunda oportunidad para el romance de Hollywood.

Angelina Jolie, Brad Pitt y Jennifer Aniston.

