Brad Pitt preocupa a sus fans al ser captado en silla de ruedas y más delgado

En medio de la batalla legal por la custodia de sus hijos, Brad Pitt ahora fue captado saliendo del dentista después de una cirugía de muelas del juicio en un centro médico de Beverly Hills, mientras estaba en una silla de ruedas y notablemente más delgado. Era empujado por su guardaespaldas y un médico, quien trató de cubrir al actor con una chamarra oscura para que no fuera reconocido. Ante esto, los fans están preocupados.

El ex esposo de Angelina Jolie estaba en una silla de ruedas debido a los efectos posteriores de la anestesia; sin embargo, Pitt no quería ser captado en esta condición por los paparazzis, así que trató de pasar incógnito usando unas gafas oscuras, una mascarilla facial y cubriendo su cabeza con la capucha de su chamarra.

Aunque Pitt intentó no ser captado, los medios lograron reconocerlo/Foto: Page Six

Y es que Brad no está en su mejor momento. Como te hemos relatado en La Verdad Noticias, el actor de “Once Upon A Time… In Hollywood” está viviendo un desafiante proceso de divorcio desde 2016, el cual ha sido considerado uno de los más caros del espectáculo.

El actor se sometió a una cirugía de muelas del juicio y por eso tuvo que salir del centro médico en silla de ruedas/Foto: Page Six

Hasta ahora, los fanáticos no saben por que el actor luce con una pérdida de peso considerable, pero creen que podría tratarse de una consecuencia de los problemas personales por los que está atravesando.

Brad Pitt y su conflicto legal con Angelina Jolie

Desde que iniciaron el proceso de divorcio la ex pareja que fue conocida como “Brangelina”, continúan el conflicto legal, y parece que todavía no llegan a un acuerdo. El principal problema es la custodia de sus seis hijos: Maddox, de 19 años; Pax, de 17; Zahara, de 16; Shiloh, de 14; y los gemelos Knox y Vivienne, de 12.

Además, hace poco, Angelina y su hijo mayor, Maddox, acusaron a Brad de ejercer violencia doméstica y abusos durante la relación que duró más de una década. Incluso la actriz dice tener pruebas de estos actos las cuales serán presentadas en los juicios.

Mientras tanto, Brad Pitt de 57 años ha negado las acusaciones en su contra y se dice que está “devastado” por ello. ¿Crees que el actor estadounidense está en depresión por el conflicto legal? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

