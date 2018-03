Brad Pitt podría trabajar con Tarantino en el filme de Charlies Manson

Se dice que Brad Pitt podría ser parte del reparto de la nueva película de Tarantino, la cual estará basada en la matanza perpetrada por la secta 'La Familia', fundada por el famoso Charles Manson.

The Hollywood Reporter informó que Sony Pictures confirmó la participación de la celebridad, quien trabajo con Tarantino en 2009 para 'Bastardos sin gloria'.

También reveló que Dicaprio interpretaría a un actor de Western de poco éxito (Rick Dalton) y el exesposo de Angelina Jolie, un doble de secuencia de acción, Cliff Booth, que busca una oportunidad.

Margot Robbie, según ha transendido, interpretaría a la actriz Sharon Tate, quien en la historia se muda a lado de Dalton y Booth, antes de que entre en contacto con 'La familia' y Manson.

El estreno estaba programado para finales de este año, pero el cineasta lo interrumpió el filme a cargo de The Weinstein Company, luego de las acusaciones de acoso sexual en contra de su compañero y coayudante Harvey Weinstein.

Ahora la fecha de 'One Upon a time in Hollywood es el 9 de agosto de 2019.

Hasta el momento Brad no ha dicho nada al respecto, pero se espera que ya comience a trabajar en el proyecto que tiene mucha expectativa.

En cambio, Quentin ha apuntado en comunicado que:

'He estado cinco años trabajando en el guión, y he vivido la mayor parte de mi vida en el condado de Los Ángeles, incluso en 1969, cuando yo tenía 7 años. Estoy emocionado por contar esta historia de Los Ángeles y de una Hollywood que ya no existen. Y no podía estar más feliz con el equipo de DiCaprio y Pitt'.

Cabe señalar que Tarantino es uno de los directores más influyentes de los 30 años, su filmografía incluye las cintas: 'Reservoir Dogs' (1992), 'Pulp Fiction' (1994), 'Kill Bill: Vol.1 y 2' (2003 y 2004) o 'Inglourious Basterds' (2009).