Brad Pitt pasa la cuarentena con cabello largo y look desaliñado

Brad Pitt reapareció en plena cuarentena con cabello largo y desaliñado mientras hacía compras para su hogar acompañado de amigo, lo que desató rumores pero también, miles de suspiros.

Tras una temporada de premios de lo más exitosa, el ganador del Oscar, declaró que estaba encantado de su gran regreso a las películas, pero también afirmó que se tomaría un descanso para estar detrás de cámaras y trabajar con su amor por la producción de películas.

En las últimas horas del 27 de Mayo, el protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood” fue visto por las calles de Los Ángeles, California luciendo un look muy relajado y propio de cuarentena que constaba de un jean roto y flojo, camisa suelta y el pelo largo con las raíces negras crecidas.

Brad Pitt se pasea por levantamiento de la cuarentena

El actor fue captado acompañado de “Flea”, un amigo cercano que es conocido por ser bajista del grupo musical “Red Hot Chili Peppers”. Brad y su amigo, platicaban sobre una motocicleta, ya que el mundo de estas es una de las grandes aficiones del actor “El Curioso Caso de Benjamin Button”.

Aunque durante toda la cuarentena no había sido visto en exteriores, ya que había estado al cuidado de sus hijos, al parecer el levantamiento de las medidas permitió que el actor se diera un paseo bajo el sol.

Esta situación alertó a los fanáticos de Brad Pitt, quienes están acostumbrados a con su cabello arreglado y corto.

El ex esposo de Angelina Jolie, declaró en Instagram que tuvo que adaptarse al hecho de que las peluquerías y los salones de belleza permanecen cerrados en gran parte del mundo, como medida de prevención frente a la pandemia de Covid-19.