Brad Pitt olvida a Angelina y revela quién es 'el amor de su vida'

Brad Pitt olvida a Angelina y revela quien es 'el amor de su vida'

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más famosas en todo el mundo, conocidos también como ‘Brangelina’ causaron un gran impacto con su romance, ya que incluso adoptaron a muchos niños juntos.

Pero como todas las historias de amor, estas llegan a su fin, y tras su separación muchos fans vivieron la decepción, pues eran una de las parejas más estables del mundo de los espectáculos.

Aunque ambos han seguido con sus vidas, los rumores de sus nuevos romances no paran, y aunque nunca se han confirmado o desmentido, ahora Brad Pitt es quien admite que ha olvidado a Angelina y reveló la identidad de su nuevo amor.

Brad Pitt está enamorado de nuevo

Recientemente Brad Pitt fue relacionado con la famosa diseñadora de joyas llamada Sat Hari, con quien se le vio en repetidas ocasiones, aunque esto nunca se confirmó, por lo que la incógnita de su vida amorosa seguía siendo un misterio.

Asimismo, después de su divorcio también fue relacionado con la bella y talentosa actriz Jennifer Aniston, con quien había tenido una relación en el pasado y terminó para iniciar su romance con Angelina Jolie.

Ahora fue el mismo Brad Pitt quien desmintió estos rumores, ya que se armó de valor y reveló quien es la actriz que lo tiene ‘cacheteando las banquetas’ por lo que muy pronto el soltero más codiciado de Hollywood podría tener dueña.

Alia Shawkat, el nuevo amor de Brad Pitt

El famoso actor, quien recientemente destacó por su participación en la cinta ‘Once upon a time in hollywood’ causó una gran impresión al revelar que nuevamente está enamorado de una famosa actriz.

Se trata nada más y nada menos que de Alia Shawkat, una popular actriz, quien se ha robado el corazón del actor, que ha confesado que desde su separación de Angelina no ha tenido citas románticas, por lo que ahora podría darse una oportunidad.

Por el momento Alia Shawkat no ha hecho ningún comentario al respecto, pero probablemente le corresponda a Brad Pitt, pues como mencionamos, a pesar de tener 55 años, es la fantasía de miles de mujeres.

