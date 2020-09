Brad Pitt “no está molesto” por los comentarios de su novia hacia Angelina Jolie

Brad Pitt no se enojó por los comentarios de su novia Nicole Poturalski acerca de su relación con su ex esposa Angelina Jolie y dijo que ya no quería hablar más sobre ese tema.

Brad dijo “sentirse amado y apreciado” por su nueva pareja, de 27 años, por lo cual se siente bien y tranquilo pese a la polémica que surgió por que Nicole haya dicho que las “personas felices no odian”.

Según fuentes de Us Weekly, el actor de 56 años no quiere dejarse llevar por el drama, “que se convierta en algo de lo que de repente todo el mundo estaba hablando”, agrega la fuente. "En este momento de su vida, Brad está feliz de haber encontrado a alguien que lo hace sentir querido y amado".

La estrella de Once Upon A Time in Hollywood suele mantener su vida personal en privado.

Los comentarios de la novia de Brad Pitt en Instagram

Poturalski había expresado su postura sobre los sentimientos de Brad hacia Jolie, de 45 años, en una respuesta a un seguidor. La modelo escribió en una publicación de Instagram el pasado 15 de septiembre que “La gente feliz no odia”.

Un usuario se basó en ese comentario para opinar sobre la batalla legal que Pitt tiene en curso con Angelina: "Si es así, ¿por qué [odian] usted y Brad a Angelina", preguntó la persona. "Practica lo que predicas, niña".

La modelo alemana luego respondió: "No odio a nadie". En respuesta a otro fan que le dio ánimos por su mensaje, Poturalski escribió: “NOS ENCANTA. APOYAMOS. SONREÍMOS. LA VIDA ES BELLA. EL BESO MÁS GRANDE ".

El romance entre el veterano actor y Poturalski todavía es casual en este momento, según informes de los medios de comunicación estadounidenses, pero con Nicole a menudo en Los Ángeles para trabajar como modelo, están pasando bastante tiempo juntos.

Te puede interesar:Brad Pitt NO se unió a la cienciología por esta fuerte razón

Brad Pitt y Angelina Jolie todavía están en desacuerdo sobre los detalles de su acuerdo de divorcio. Los ex, que comparten Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, y las gemelas Vivienne y Knox, 12, aún no han llegado a un acuerdo de custodia para sus hijos después de separarse en septiembre de 2016.