Brad Pitt le ARRUINA la sesión de fotos a Margot Robbie

‘Once upon a time in Hollywood’, la nueva película del aclamado director Quentin Tarantino protagonizada por las súper estrellas Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, ya esta muy cerca de estrenarse en cines.

A causa de esto, la cinta ya se encuentra realizando sus actividades promocionales y de publicidad, pues este filme ya es esperado por miles de fanáticos tanto del director como de los actores.

Durante uno de estos eventos, el elenco completo de la película se preparó para una sesión de fotos, tanto individual como grupal, causando una gran sensación por las excelentes fotos, aunque Brad Pitt tenía otros planes para su compañera Margot Robbie.

Le arruinó la sesión.

Brad Pitt le ARRUINA la sesión de fotos a Margot Robbie

Todos los participantes de esta deslumbraron con sus atuendos y las fotos fueron del gusto de todos, pero cuando fue el turno de la bella actriz Margot Robbie, quien también es famosa por su papel como ‘Harley Quinn’ Brad Pitt hizo de las suyas.

Resulta que el famoso actor hizo el famoso ‘Photobomb’ que consiste en aparecer repentinamente en las fotografías de alguien, arruinándolas o incluso mejorándolas en ocasiones, aunque su objetivo en esta ocasión era opacar a Margot Robbie.

Así mismo, Margot Robbie no parecio haberse enojado por la fechoría de su compañero de reparto, pues incluso le pareció gracioso al igual que al resto del elenco, a quienes el actor les sacó bastantes carcajadas.

Por otra parte, Brad Pitt solo se limitó a hacerlo con Margot Robbie, pues aparentemente decidió perpetrar la broma gracias al compañerismo que ha forjado con la sensual y talentosa actriz.

Te puede interesar: Luke Perry volverá de la muerte en "Once upon a time in Hollywood" (FOTO)

Mientras tanto, los fanáticos ya esperan con ansias la cinta, la cual llegará a la pantalla grande el próximo 22 de agosto, siendo una de las más esperadas, no solo por que hablara sobre los asesinatos de la familia Manson, sino que es la primera vez que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio estarán juntos en una cinta.

Aquí te dejamos las fotos:

Brad Pitt le ARRUINA la sesión de fotos a Margot Robbie

Brad Pitt le ARRUINA la sesión de fotos a Margot Robbie

Brad Pitt le ARRUINA la sesión de fotos a Margot Robbie

Brad Pitt le ARRUINA la sesión de fotos a Margot Robbie

Dale clic en la estrella de google news y síguenos