Brad Pitt incursiona el espacio con Ad Astra (VÍDEO)

Brad Pitt es una de la estrella de Hollywood más famosa y exitosa del medio cinematográfico. Este actor ha sido pieza clave para muchas de las películas más taquilleras de la historia del cine contemporáneo.

La galanura que Brad Pitt le ha abierto las puertas a fantásticos proyectos, pues la esencia de este actor siempre ha sido carismática y nombre, lo que lo ha llevado a protagonizar papeles que lo proponen como el hombre ideal para muchas mujeres.

Sin embargo, en esta ocasión, Bard Pitt ha dejado de lado todos estos papeles que lo han distinguido a lo largo de su gran trayectoria, para poder dar vida a uno completamente nuevo para su carrera en la nueva cinta "Ad Astra".

Brad Pitt sorprende con su papel como astronauta

Ad Astra es la próxima película de producción estadounidense de ciencia ficción, dirigida por James Gray y escrita por él mismo y Ethan Gross y la cual estará protagonizada por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland y Jamie Kennedy.

En este nuevo proyecto, Brad Pitt se apunta un nuevo reto donde viajará al espacio y "Ad Astra" es la película perfecta para que el histrion incursione en un nuevo ámbito dentro de la pantalla grande.

Aunque se esperaba que la ansiada película de "Ad Astra" fuera estrenada el 24 de mayo durante la celebración del Festival de Cannes, fue el director, James Gray, quien opto por dilatar el estreno para mejor aún más este magnífico proyecto.

"Querían que la tuviera antes, y estoy algo asustado, porque habían hablado de lanzarla en diciembre (2018) o enero, y sabía que no había manera posible de conseguirlo. Y tenía razón. Porque cuando estás con una película de ciencia ficción, hay algunos planos que no acaban de estar muy bien. Yo no quería estar listo para la fecha de estreno con un material realmente malo. Confío en poder llegar a mayo”.

Pese a que críticos y espectadores ya están ansiosos por conocer este nuevo proyecto, lo cierto es que no podrá ser así, pues esta tiene una fecha tentativa de estreno para el 20 de septiembre de este año.