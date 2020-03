Brad Pitt estrena nuevo romance ¡y no es Jennifer Aniston!

Brad Pitt y la actriz Alia Shawkat fueron captados juntos en el recital de Thundercat en Los Ángeles, donde permanecieron sentados lado a lado durante el espectáculo. Un hecho que ha originado miles de rumores acerca de un nuevo romance entre ambos artistas.

De acuerdo a la información proporcionada en el sitio TMZ, los actores llegaron juntos al recital en Los Ángeles, y aunque en un principio se informó que Brad Pitt había llegado acompañado de una “mujer misteriosa”, poco después se confirmó que se trataba de la actriz de 30 años Alia Shawkat.

Recordemos que esta no es la primera ocasión en la que Brad y Alia han sido visto juntos, puesto que en el pasado mes de noviembre se les pudo captar en varias ocasiones. Sin embargo el rumor sobre un nuevo romance entre ellos ya había desaparecido, hasta hoy.

Recordemos que Brad Pitt anteriormente también estuvo relacionado con Jennifer Aniston, quien fue su pareja hace años y con quien se reencontró en la gala de los SAG Awards. Sin embargo los rumores acerca de este romance se vieron terminados al poco tiempo.

Por otro lado, cabe mencionar que Pitt estuvo casado con la actriz Angelina Jolie por varios años, sin embargo después de varios problemas, esta pareja de estrellas terminaron su relación en medio de varios escándalos.

Aunque esta relación no ha sido confirmada por Brad Pitt o Alia, no se pudo evitar que los rumores comenzaran a generarse. Incluso se informó que no hubo muestras de afecto entre los artistas durante su asistencia a este recital.

Y anteriormente, en la última edición de los Globos de Oro, Alia Shawkat se presentó sin acompañante expresando que tomó esta decisión porque los medios de comunicación siempre la relacionaban con cualquiera que se pusiera a su lado.