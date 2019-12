Brad Pitt confesó que estuvo a punto de perderse en las drogas

Brad Pitt es una de los actores de Hollywood favoritos de todos los tiempos, desde que comenzó su carrera en la pantalla grande logró alcanzar la fama por los papeles protagónicos que ha realizado en diversas películas, sin embargo, el precio de la fama le cobró factura.

A través de una entrevista Brad Pitt reveló un tormentoso momento de su vida pasada, pues a pesar de ser uno de los galanes del cine, también tuvo su lado oscuro durante su carrera; el famoso vivió un etapa en su vida que fue algo difícil para el.

El actor Brad Pitt comentó que hace unos años tenía un vicio con el alcohol, además reveló que la presión de los medios por ser uno de los famosos de Hollywood lo orilló a caer en las drogas, pues en ese tiempo él comenzó a obtener popularidad.

En la entrevista el famoso comentó al respecto sobre su vida pasada: "Ha habido momentos en los que he visto fotos de mí mismo de hace años y he dicho, 'ese chico tiene buena pinta', pero en realidad no me sentía tan bien por dentro".

Brad Pitt comentó que durante los años noventa se la pasaba escondiéndose de la prensa y fumando hierba, sin embargo, el famoso actor tuvo fuerza de voluntad para dejar los vicios y centrarse en ser una mejor persona para poder lidiar con la fama.

Recordamos que el actor Brad Pitt estuvo envuelto en un escándalo tras haber anunciado su separación con la actriz Angelina Jolie, con quien tuvo una larga relación amorosa, incluso ambos decidieron unir sus vidas en matrimonio para formar una linda familia, pero, su historia de amor no resultó como en sus películas.

Actualmente el famoso Brad Pitt se encuentra soltera, pues asegura que prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores, pues a pesar de que han especulado que el actor tuvo encuentros con hermosas mujeres, él ha mencionado que son solo mentiras.

