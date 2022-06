Brad Pitt con el corazón roto tras el divorcio con Angelina Jolie

Su divorcio con Angelina Jolie le dejó el corazón roto

Brad Pitt pocas veces ha expresado su sentir como en esta ocasión para la revista GQ, publicación donde habló con sinceridad de su divorcio con Angelina Jolie.

El aclamado actor se dijo sentir completamente roto tras firmar los papeles de divorcio, sobretodo cuando la pareja era vista como un ejemplo a seguir por sus hijos.

Pitt, quien asegura su carrera como actor ya está en el "último tramo", también habló de los retos que conlleva tener un matrimonio en la industria donde todo el tiempo está a la exposición.

Tras cinco años de separación con Angelina Jolie, el multifacético actor concedió una entrevista para la revista GQ, donde habló a fondo de su proceso de separación.

“Siempre me he sentido muy solo en la vida. Solo creciendo como niño, solo allá afuera y no es hasta recientemente que he sentido la necesidad de abrazar más a mis amigos y familia”, explicó.

El actor de 58 años considera que su exposición en la industria del entretenimiento influyó para su separación con Jolie.

Tras su divorcio, confesó que por un período tuvo problemas de abuso de alcohol y tabaco y que no tenía la habilidad de fumarse solo uno o dos cigarrillos al día y que incluso tuvo que entrar a a un grupo de Alcohólicos Anónimos por 18 meses mientras practicaba la abstinencia.

Brad Pritt y Angelina Jolie, la historia de amor

El escandaloso romance de Pitt con Jolie se destapó luego del divorcio del actor con Jennifer Aniston, uno de los escándalos que marcaron un antes y un después en su carrera.

En 2005 se conocieron en la película “Mr. & Mrs. Smith” y tras una serie de rumores confirmaron su relación a los medios.

Brad Pitt y Angelina Jolie fueron durante ese tiempo una de las parejas más mediáticas del medio, dando mucho de qué hablar incluso ahora en su separación.

