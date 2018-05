Brad Pitt amenazó a Harvey Weinstein por querer abusar sexualmente de su exnovia Gwyneth Paltrow

¡Brad Pitt amenaza a productor de cine por esta razón!

La actriz Gwyneth Paltrow compartió un momento trágico con su público, este miércoles en el programa de radio de Howard Stern. Mientras grababa, detalló y aclaró lo que paso aquella noche con el productor que intentó abusar de ella.

Todo ocurrió en Broadway, durante la premiere de Hamlet. El magnate le acosó en su hotel de Beverly Hills cuando apenas tenía 22 años y trató de abusar de ella.

Gwyneth Paltrow consiguió el Oscar por 'Shakespeare in love', producida por Harvey Weinstein.

“Era una niña, estaba petrificada” afirmó Gwyneth Paltrow

Con el movimiento feminista Me Too y tras el escándalo sexual de Weinstein, The New York Times volvió a contactar con ella. La periodista Jodi Kantor le preguntó si había sido víctima del magnate. Ella dudó en responder pero, finalmente, contó todo, tal y como ha asegurado a Howard Stern.

“Era una niña, estaba petrificada. Estaba muy conmocionada por todo y acababa de aceptar hacer dos películas con él”, aseguró ya en su día la intérprete a The New York Times. Weinstein le amenazó con hacerle la vida imposible si contaba algo de lo ocurrido. Pero ella, le contó a Brad Pitt.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt cuando eran novios.

“Si alguna vez la vuelves a hacer sentir incómoda, te mataré”.

Esas fueron ni más ni menos las palabras con las que Brad Pitt amenazó a Harvey Weinstein en 1995, tras enterarse que el productor de Hollywood trató de abusar sexualmente de su entonces novia, Gwyneth Paltrow.

Como con Paltrow, Weinstein se aprovechó de su poderosa red de influencias y usó su dinero para planear una tapadera. Su objetivo: esconder su comportamiento abusivo e intimidar a mujeres que pretendieran denunciarlo, entre ellas la misma actriz. Para asustarlas, llegó a contratar a todo un “ejército de espías”, entre los que se encontraban ex agentes israelíes del Mosad.