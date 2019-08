¡Brad Pitt al borde de la muerte!

La polémica con la Cienciología, una autonombrada religión que se hiciera famosa desde hace varios años, gracias a la incursión de muchos artistas de Hollywood, salió a relucir una vez más por un lamentable suceso vivido por una de las celebridades más importantes de los últimos tiempos; nos referimos al actor: Brad Pitt.

Según el testimonio de Sam Domingo, quien fuera durante 22 años nuera del cantante de ópera, Plácido Domingo, y quien recientemente ha salido a la luz pública para denunciar las doctrinas extremistas a las que somete dicha secta a sus adeptos, aseguró que Brad Pitt estuvo a punto de morir a causa de sus prácticas.

Sam relató a un importante sitio de Internet, que el actor formó fue miembro de la iglesia en la década de los 90's, alentado por Juliette Lewis, quien fuera su pareja en aquel entonces y quien también pertenecía a esta religión.

Como parte del proceso de iniciación para pertenecer a esta secta, los 'iniciados' deben someterse a un proceso de 'purificación', el cual consiste en sentarse dentro de un sauna durante 5 horas seguidas durante veintiún días, para eliminar por medio del sudor todas las toxinas acumuladas en el cuerpo, un proceso que provocó que Pitt casi perdiera la vida.

La mujer cuenta que pasando las cuatro primeras horas del ritual, el actor ya estaba muy deshidratado y tuvo que abandonar el sauna, ya que se sentía muy mal y pedía con urgencia atención médica:

“Al menos cuatro chicos murieron en estos programas. Brad se iba a convertir en uno de ellos. ¡Estaba en la caja del sudor! Y luego se fue".

Cabe destacar que Sam Domingo no es la única que se refiere a esta experiencia. Jenna Miscavige Hill, sobrina del líder de la Cienciología, contó detalles similares en su libro de memorias: 'Beyond Belief: My Secret Life Inside Scientology and My Harrowing Escape'. Jenna narra como tuvo que huir de la iglesia luego de haber sido miembro durante 21 años.

Brad Pitt no fue la única celebridad que la iglesia ha tratado de reclutar, ya que se sabe que han tratado de atraer a estrellas como el cantante Bono, entre otras muchos famosos.

El motivo es simple: la Cienciología está obsesionada con las celebridades, pero no por el dinero que tienen, sino por la influencia que ejercen entre sus fans.

