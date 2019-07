Brad Pitt ¿Se retira de la actuación?

Brad Pitt sin duda alguna es uno de los actores más famosos y exitosos de Hollywood, pues ha tenido algunos de los papeles más emblemáticos de la industria, por lo que ya es conocido mundialmente.

Actualmente se encuentra en boca de todos tras el lanzamiento de su nueva película ‘Once upon a time in Hollywood’, la cual próximamente llegará a los cines, donde participará junto a Leonardo DiCaprio.

A pesar de que es uno de los actores más exitosos de la industria del cine, el aclamado Brad Pitt acaba de hacer un anunció que deprimirá a todos sus fieles fanáticos a lo largo de los años.

¿Qué dijo Brad Pitt?

Brad Pitt ¿Se retira de la actuación?

Tras el amargo trago que experimentó después de su divorcio con la famosa actriz Angelina Jolie, Brad Pitt se enfocó de tiempo completo a su carrera como artista, tomando como nuevo proyecto la cinta de Quentin Tarantino.

Ahora, tras terminar las grabaciones de dicha película, Brad Pitt hizo una declaración que sin duda es una perdida enorme para Hollywood, pues anunció su posible retiro como actor.

“Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes”.

Brad Pitt ¿Se retira de la actuación?

Esta fue la declaración que Brad Pitt dio respecto a por que tomó la decisión de abandonar su carrera como actor, aunque a pesar de tener 55 años sigue siendo una de las estrellas más rentables e incluso le llaman ‘El eterno galán del cine’.

La entrevista fue hecha por la conocida revista australiana GQ, y Brad Pitt agregó lo siguiente: “No es que no haya papeles importantes para hombres mayores pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos” .

Aunque su renuncia como actor no es un adiós definitivo al cine, pues también declaró que quiere dedicarse a la producción audiovisual, pues posee la compañía “Plan B Entertaiment, la cual fundó junto a su ex esposa Jennifer Aniston.

