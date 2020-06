Brad Pitt ODIO trabajar en “Entrevista con el Vampiro” con Tom Cruise

Brad Pitt es un experto en interpretar una amplia gama de roles. Desde Seven hasta The Curious Case of Benjamin Button, hasta Once Upon A Time in Hollywood, pues el actor claramente no tuvo problemas para transformarse en una gran cantidad de personajes.

Sin embargo, cuando Brad Pitt estaba comenzando su ascenso a la fama, se le dio un papel en “Entrevista con el Vampiro” junto a la mega estrella Tom Cruise, pero realmente consideró renunciar,.

El papel decisivo de Brad Pitt

El encanto de Brad Pitt le sirvió bien cuando se embarcó en su carrera como actor, aunque se enfrentaba a una fuerte competencia cuando intentó ser el ladrón J.D.en la película de 1991 de Ridley Scott, “Thelma & Louise”.

Brad Pitt salta a la fama gracias a "Thelma y Louis" en 1991

Según Vulture, los actores Mark Ruffalo, Dylan McDermott, Dermot Mulroney y Robert Downey Jr. audicionaron para retratar al encantador ladrón, pero Billy Baldwin terminó originalmente con el papel ya que Scott sentía que Brad Pitt no tenía la edad suficiente.

"La [primera] lectura de Brad Pitt [de JD] se desvió hacia el territorio de James Dean, con un acento muy auténtico y un cierto encanto furtivo", escribió Becky Aikman en su libro, Off The Cliff: How the Making of Thelma and Louise Drove Hollywood to the Borde. “Pero Ridley [Scott] pensó que parecía demasiado joven por lo que siguieron adelante".

Cuando Baldwin abandonó la producción, Scott le dio a Brad Pitt otra oportunidad y audicionó con la actriz Geena Davis, quien quedó encantada con el actor y fue a pelear por él con los productores.

“Lou [DiGiaimo] y Ridley estaban hablando de los otros chicos:‘ Este tenía cierta aspereza. Ese tenía un buen aspecto ", dijo Davis a Vanity Fair en 2011." ¡No mencionarán el último! Entonces dije: "¿Puedo decir algo?" Y ellos están "Por supuesto". Dije: "El rubio. Duh! "

Tom Cruise y Brad Pitt en nuevo proyecto

Cuando el productor David Geffen y el director Neil Jordan eligieron a Tom Cruise y Brad Pitt en la película de 1994 “Entrevista con el vampiro”, y Anne Rice, la autora que escribió el libro en el que se basó la película no estaba tan emocionada.

"El casting de Tom Cruise es tan extraño que es casi imposible imaginar cómo va a funcionar", dijo Ann Rice a Movieline en 1994 sobre Cruise interpretando el papel principal de Lestat.

"¿Tom Cruise tiene alguna idea de en qué se está metiendo? No estoy segura de que lo haga ... Sus comentarios en la televisión de que quería hacer algo aterrador y que amaba las "los monstruos" cuando era niño, bueno, eso no me hizo sentir mejor... la elección es muy extraña".

Mientras que Brad Pitt recibió el papel del protagonista Louis, Anne Rice pensó que los actores serían más adecuados si cambian de roles.

"Creo que Brad Pitt sería un fabuloso Lestat", comentó la autora, “Intenté durante mucho tiempo decirles que deberían revertir estos roles: que Brad Pitt interpretará a Lestat y que Tom Cruise interprete a Louis. Por supuesto, no me escucharon".

Brad Pitt odio “Entrevista con el Vampiro”

En declaraciones a Entertainment Weekly, Brad Pitt describió su experiencia en “Entrevista con el Vampiro” sin contener su falta de cariño a la cinta. "Soy miserable. Seis meses a oscuras”, dijo. "Lentes de contacto, maquillaje, interpretando el peor papel”.

Brad Pitt da vida a Louis en "Entrevista con el Vampiro"

Al detallar el triste rodaje en Londres en ese momento, el actor confesó que pronto se cansó del ambiente deprimente.

"Estamos filmando en Pinewood (Studios), que es una institución antigua. No hay ventanas allí", dijo. "Te vas a trabajar en la oscuridad, entras en este caldero, este mausoleo, y luego sales y está oscuro".

Brad Pitt reveló que incluso pidió retirarse del proyecto, pero pronto se enteró de lo que le costaría dejar la película: "Un día ya no aguante... Llamé a David Geffen, que era productor", reveló. "Dije,‘ David, ya no puedo hacer esto. No puedo hacerlo ¿Cuánto se necesitará para sacarme? "Y él dice, con mucha calma," Cuarenta millones de dólares".

Obviamente, Brad Pitt decidió quedarse y, a pesar de su desagradable recuerdo de la experiencia, Entrevista con el vampiro se convirtió en un éxito de taquilla.