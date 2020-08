Brad Pitt: Nicole Poturalski, la nueva novia del actor está ¡CASADA!/Foto: Report Door

Vamos a necesitar algo de tiempo para procesar esto por completo: la nueva novia de Brad Pitt, la modelo alemana de 27 años Nicole Poturalski, está casada, pero tiene una relación "abierta" con su esposo de 68 años.

La revista Page Six informa que Poturalski ha estado casada con el prominente restaurantero alemán Roland Mary durante unos ocho años, y la pareja comparte un hijo pequeño, Emil, juntos.

Llámalo moderno, llámalo raro, llámalo una bofetada en la cara a Angelina Jolie, pero las fuentes dicen que Pitt y Poturalski se conocieron en uno de los restaurantes de Mary en Berlín mientras Pitt realizaba una gira de prensa para su película ganadora del Oscar Once Upon a Time In Hollywood en agosto de 2019.

También se ha dicho que Brad y Roland siguen siendo amigos a pesar de compartir el amor de Nicole. Ya que el actor y el empresario se conocen desde hace varios años.

Después de eso, la pareja fue vista pasando el rato en un concierto de Kanye West en Los Ángeles tres meses después. Cuando fue contactado por el Daily Mail para confirmar la relación de su esposa con Pitt (que ahora ha llegado a la etapa de "deambular por el sur de Francia"), Mary dijo "sin comentarios" y colgó.

¿Brad Pitt ya no regresó con Jennifer Aniston?

Después de que Brad anunciara su divorcio de Angelina Jolie, se comenzó a rumorar que el actor tenía intenciones de regresar con su ex esposa Jennifer Aniston. Incluso se dijo que ambas estrellas estaban saliendo como buenos amigos, y al parecer sólo eso siguen siendo.

Brad y Jennifer Aniston se han convertido en buenos amigos a pesar todos los problemas que tuvieron en el pasado/Foto: Diario AS

También te puede interesar: Brad Pitt recordó el momento más vergonzoso de su vida ¡Qué oso!

No obstante, los fans piensan que los actores de Hollywood en algún momento podrían darle una nueva oportunidad a su pasado amor. Mientras tanto, Brad está saliendo con la joven modelo Poturalski, aunque esté casada. ¿Crees que Nicole podría dejar a su esposo por Brad Pitt?