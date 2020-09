Brad Pitt NO se unió a la Cienciología por esta fuerte razón/Foto: Guioteca

El actor de Hollywood Brad Pitt casi se convirtió en miembro de la Cienciología durante el período en el que estuvo en una relación con la actriz y cantante Juliette Lewis.

Según los informes que surgieron, el actor de Fight Club supuestamente fue introducido a la religión por su entonces pareja entre 1989 y 1993. Se informa que el actor había explorado la controvertida iglesia durante tres años hasta que rompió con su novia.

Brad tuvo un romance de 4 años con la actriz Juliette Lewis. La también cantante fue la que trató de que el actor se convirtiera en un miembro de la polémica religión, sin embargo no lo consiguió/Foto: HuffPost

Estas sorprendentes afirmaciones fueron hechas por un compañero ex miembro de Scientology, según el medio Page Six, afirmando que Brad fue obligado a tomar saunas a diario como parte del "proceso de purificación" de la religión.

Brad estaría en la sauna durante cinco horas todos los días durante un mes entero y también se le gritaría en las sesiones de "hostigamiento de bullies", que también era parte del proceso de ingreso a la religión.

Una fuente citada por The Sun afirma: "Me estaban capacitando para ser un supervisor de curso, así que me enviaron al Celebrity Center Portland para recibir capacitación".

"Mientras estaba allí, conocí a la hija adolescente del director ejecutivo de una empresa de Cienciología con sede en Portland", dijo la fuente.

“Una de las cosas que me dijo fue que Brad Pitt, que estaba saliendo con la ciencióloga Juliette Lewis en ese momento, hizo el recorrido de purificación en el Celebrity Center Portland”, recordó la fuente.

"Lo hizo allí para mantenerse fuera de la vista del público", agregó la fuente. Según Page Six que cita los registros de Scientology, algunas de las terapias fueron completadas por el actor en julio de 1991, así como un "curso especial en evaluación humana" que terminó en mayo de 1993.

Brad Pitt no aguantó los métodos de iniciación

Más afirmaciones que salen a la luz revelan cómo el ex supervisor de la iglesia, Michael Mallen, recibió el trabajo de "hostigar" a Brad hasta el punto de que se enojó y se marchó.

La iglesia trató de reclutar nuevamente al actor después de que renunció en 1993, pero sus intentos fueron rechazados por él. Si Brad hubiera entrado a la Cienciología, ¿Crees que hubiera conocido a Jennifer Aniston y Angelina Jolie?