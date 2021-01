"Boy With Luv" de BTS supera los mil millones de vistas ¡Increíble!

Uno de los éxitos de BTS, "Boy With Luv" acaba de alcanzar más de 1.100 millones de vistas de videos musicales. El grupo de chicos coreanos está haciendo olas con su exitoso himno de verano "Boy With Luv".

El video musical de "Boy With Luv" alcanzó las 1.100 millones de visitas en YouTube. Fue lanzado el 12 de abril de 2019, después de un año y nueve meses, el video musical alcanzó la marca de mil millones. Este es el segundo video musical de BTS en alcanzar 1.100 millones de visitas después de su éxito de 2017 "DNA".

"Boy With Luv" de BTS es el sencillo principal de su sexto juego extendido Map of the Soul: Persona.

La canción también presenta a la cantante estadounidense Halsey. El colorido video musical "Boy With Luv" ganó numerosos premios como Melon Music Awards por Canción del año y Mejor baile (2019), Mnet Asian Music Awards por Canción del año, Mejor video musical, Mejor interpretación de baile de grupo masculino, y Mejor Director de Video (2019), MTV Video Music Awards por Mejor K-pop (2019), Teen Choice Awards por Choice Collaboration, Golden Disc Awards por Digital Bonsang y Mejor Video Musical, entre otros.

BTS ha acumulado grandes éxitos en los últimos años

Las colaboraciones de BTS

Recientemente, dos compositores filipinos, August Rigo y Vince Nantes, compartieron su experiencia trabajando en la composición del éxito de BTS "Black Swan" junto con otros compositores. Los dos revelaron que uno de los coreógrafos de BTS, Brian Puspos, los conectó con el grupo de K-pop para la composición colaborativa.

BTS recientemente fue tendencia en línea después de su asombrosa actuación en los 35th Golden Disc Awards, donde ganaron el 'Álbum del año'. El grupo interpretó algunos de sus éxitos, incluidos "Black Swan", "ON", "Life Goes On" y una remezcla lenta de "Dynamite".

Los chicos también están nominados a los premios Grammy 2021 a la mejor interpretación de grupo/ dúo pop por su canción "Dynamite".

Su álbum de estudio, "Map of the Soul: 7", fue lanzado en febrero de 2020 y debutó en el n. ° 1 en el Billboard 200, convirtiéndolo en su cuarto álbum consecutivo en aparecer en la lista. Esto también convierte a BTS en el único acto coreano en lograr este hito.

