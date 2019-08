‘Boston’, el mítico álbum debut de una banda inimitable

Al líder Tom Scholz no le importó abarcar para su grabación del mes de octubre de 1975 a abril de 1976, pues quería lograr un disco impecable, y sin duda lo logró, asumiendo las funciones de producción en conjunto con el compositor y también realizador John Boyland, quien debido al éxito de este disco fue premiado por Epic Records, quien lo recompensó otorgándole el puesto de Vicepresidente de West Coast, donde permaneció durante una década.

Boston ha sido descrita como un pivote en la transición del rock estadounidense convencional del proto-metal basado en el blues al power pop.

El disco destila emotiva musicalidad y melodía combinadas con el filo de las guitarras roqueras y la fabulosa voz de Brad Delp, logrando un producto único que cautivó a las audiencias.

Lanzado con el sello Epic, se convirtió en el álbum debut más vendido de su tiempo, con 17 millones de copias vendidas en Estados Unidos, y 25 millones a nivel global. ‘More Than a Feeling’, ‘Piece of Mind’, ‘Smokin’, ‘Rock & Roll Band’, ‘Hitch a Ride’ y ‘Let Me Take You Home Tonight’ se siguen programando en la radio norteamericana hasta nuestros días.

El álbum "Boston" ha sido aclamado como uno de los mejores en la historia del rock.

Esto no deja de resultar irónico, pues la banda recibió el rechazo de varias compañías discográficas cuando entregó sus demos, sellos como RCA, Capitol, Atlantic y Elektra, e incluso una carta insultante de Epic Records firmada por su director.

Si bien el sonido del disco es predominantemente rock, con exquisitos riffs y melódicos solos de guitarra, un gran equilibrio entre las eléctricas y las electro acústicas,debe resaltarse que es notable en su contenido el amor que Tom Scholz siempre sintió por la música clásica, lo que es notable por el uso de solos de guitarra armonizados de múltiples partes y dispositivos melódicos barrocos conocidos como mordentes.

Un disco que vale la pena disfrutar de principio a fin y que pese a ser lanzado el 25 de agosto de 1976, es decir, hace 43 años, se sigue escuchando increíblemente fresco.

Ricardo D. Pat