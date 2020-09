Boruto y Sarada Uchiha se convierten en adultos gracias a un fan art ¡WOW!

Boruto: Naruto Next Generations originalmente comenzó con un feroz flash forward provocando un futuro oscuro para la serie de anime, pero un artista ha imaginado el tipo de futuro de alto rango que espera a Boruto y Sarada después de que todo el caos haya terminado.

Después de esa primera provocación de una pelea entre un Boruto mayor y Kawaki peleando en las ruinas de una Aldea de la Hoja destruida, los fanáticos se han estado preguntando cómo el anime finalmente llegará a este punto. Pero ¿y después? ¿Qué pasaría si esto condujera a conflictos aún más grandes y feroces poco después?

Si Boruto Uzumaki y Sarada Uchiha se mantienen cerca de sus convicciones y sueños como sus padres antes que ellos, entonces hay una buena posibilidad de que la secuela de Naruto Shippuden ya nos haya dicho qué tipo de futuro le espera a los dos personajes.

Sarada ha hecho saber sus intenciones de que algún día quiere ser el Hokage, y Boruto reveló que su sueño era parecerse más a su maestro, Sasuke Uchiha. El artista “G5R5K2” se adelantó a este futuro y mediante un impresionante fan art dio a conocer los diseños de estos dos shinobi ya crecidos.

Fan art de Boruto y Sarada como adultos

Boruto y Sarada podrían eventualmente llegar a estos futuros algún día, pero está bastante lejos de donde estamos con la serie actualmente y eso incluye el reciente capítulo 49 del manga. Lo más probable es que pase aún más tiempo antes de que los veamos como adultos después de eso.

Existe una buena posibilidad de que no lleguemos a ver eso de todos modos, si la historia no se extiende a ese tipo de punto final. Pero es algo necesario para una saga masiva como esta. ¿Qué opinas? Después de todo, Boruto: Naruto Next Generations aún se encuentra transmitiendo su serie de anime.

Foto: Pinterest "Berensaat"