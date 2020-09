Boruto comparte actualización sobre la CONDICIÓN CRÍTICA de Mitsuki ¿Se salvará?

Boruto comparte actualización sobre la CONDICIÓN CRÍTICA de Mitsuki

Boruto: Naruto Next Generations prácticamente había destrozado a Boruto y Sarada durante su primera pelea real contra los miembros de Kara, y el episodio más reciente de la serie reveló que Mitsuki no salió completamente ileso ya que ahora está en una condición crítica.

Debido a la habilidad revelada de Deepa para endurecer su cuerpo instantáneamente y a que pudo moldear el carbono en su cuerpo, Boruto y Sarada habían sido brutalmente golpeados y los dejaron inconscientes. Para salvarlos, Mitsuki tuvo que usar su Modo Sabio que daña activamente su cuerpo tanto como le da un impulso.

En el episodio 167 de la serie se ve que Mitsuki de hecho pudo usar el Modo Sabio para volar y escapar de Deepa, pero esto también lastima su cuerpo todo el tiempo. Pronto se reveló que sufrió grandes daños debido al uso prolongado del poder, y ahora su cuerpo se encuentra en estado crítico.

Después de confirmar que hizo un escape seguro con Boruto y Sarada, Mitsuki se estrella en un cráter en el suelo. Poco después, nos enteramos de que Boruto y Sarada han sido ingresados en el hospital por sus heridas pero el cuerpo de Mitsuki fue dañado hasta tal punto que el único que pudo ayudarlo fue su padre, Orochimaru.

En el anime de Boruto, Orochimaru confirma que para salvar a Mitsuki necesita someterse a un procedimiento arriesgado. Las células de su cuerpo están comenzando a descomponerse y Orochimaru está preocupado porque le dijo a Mitsuki que no use su Modo Sabio. Resulta que es porque los órganos de Mitsuki ya no funcionan correctamente y ahora necesita crear otros nuevos desde cero. El riesgo proviene de si el cuerpo de Mitsuki podrá resistir o no.

La condición crítica de Mitsuki es ciertamente una sorpresa, pero es solo una de las muchas sorpresas del arco original de Kara Actuation del anime Boruto: Naruto Next Generations. Ahora que Boruto, Sarada y Mitsuki han visto cuán fuertes pueden ser los miembros de Kara (y cuán lastimados estarán si no se preparan adecuadamente), será difícil encontrar un plan de contraataque adecuado.

La condición crítica de Mitsuki es ciertamente una sorpresa, pero es solo una de las muchas sorpresas del arco original de Kara Actuation del anime Boruto: Naruto Next Generations. Ahora que Boruto, Sarada y Mitsuki han visto cuán fuertes pueden ser los miembros de Kara (y cuán lastimados estarán si no se preparan adecuadamente), será difícil encontrar un plan de contraataque adecuado.