Boruto Uzumaki prepara el debut de su propio Chidori ¡De veras!

En el pasado, Naruto presentó al mundo uno de los movimientos originales de Kakashi, y el Chidori ha vivido una vida complicada desde entonces. El jutsu es uno de los más memorables del anime gracias a Sasuke Uchiha, y muchos se han preguntado cuándo se mostraría más de este poder en Boruto: Naruto Next Generations.

Ahora, una nueva actualización parece sugerir que Boruto Uzumaki tiene su propia versión del jutsu, y probablemente puedas adivinar de quién lo aprendió. ¡Spoiler! No fue Sasuke. No, Boruto tuvo que aprender su propio tipo de Chidori de alguien que no tenía el Sharingan (al menos no de nacimiento).

Eso significa que Kakashi se convirtió en el mejor tutor que existe, y un nuevo capítulo de la historia promete que el joven rubio aprendió a ser un imitador de Chidori. La información fue dada en Sasuke Shinden, la novela derivada más reciente de Naruto.

Así luce el nuevo Chidori de Kakashi

Esta novela sigue a Sasuke mientras pasa tiempo en Konoha, así que puedes imaginar la frecuencia con la que se encontró con Boruto. Él incluso termina el entrenamiento del niño con Sarada a un lado, y es allí donde los aficionados aprendieron que Boruto podía utilizar la electricidad púrpura.

¿Cómo se creó este nuevo Chidori?

Para aquellos que no están familiarizados con el movimiento, la técnica está asociada con la liberación del rayo. Boruto es muy hábil con su chakra de la naturaleza, y los fanáticos lo han visto usar el jutsu de rayos a menudo. No es común ver a alguien sacar electricidad violeta, pero la técnica de alto nivel fue creada por Kakashi.

El Sexto Hokage hizo la técnica después de perder su Sharingan para poder tener un ataque similar al Chidori (esta es la razón por la que el jutsu no es de color azul). Y gracias a este libro, los fanáticos saben que Boruto puede usar ese movimiento aún sin tener un poder ocular del clan Uchiha.

Sobre el anime de Boruto

El anime no se ha puesto al día con esta revelación, pero el manga ha dicho antes que Boruto puede usar electricidad púrpura. Esta nueva mención confirma que la predicción era correcta, por lo que los fanáticos esperan ver al hijo de Naruto aprender este movimiento.

Después de todo, Kakashi es un maestro brutal, pero sus técnicas originales son algunas de las más poderosas para aprender. ¡Spoiler! El anime de Boruto: Naruto Next Generations muestra un entrenamiento entre Boruto y el Sexto Hokage desde el episodio 168.