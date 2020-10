Boruto: ¡SPOILERS del capítulo 169! La mortal misión de Shinki y Shikadai

El arco de Kara Actuation en Boruto: Naruto Next Generations continúa con el más reciente episodio del anime y la promoción para el próximo capítulo 169 muestra una misión mortal para Shikadai (hijo de Temari y Shikamaru) y Shinki (hijo de Gaara).

¡Advertencia de spoilers!

La trama actual en la secuela de Naruto, se ha desarrollado de una manera inesperada a través del anime, ya que los fanáticos no tienen idea de qué esperar del miembro más nuevo de Kara, Deppa, creado específicamente el programa animado.

Con Boruto y el resto del Equipo 7 fuera de acción luego de su pelea con Deepa, parece que Shikadai y Shinki también se encontrarán con problemas. La vista previa del episodio 169 de la serie titulada, "Una misión conjunta con la arena", y como implica el título, estos dos ninjas se dirigirán a una misión remota en Hidden Sand Village.

Vista previa capítulo 169 de Boruto

Rápidamente las cosas se desarrollan de una manera peligrosa cuando se encuentran con Deepa también. Boruto y Sarada están en medio de un arco de entrenamiento en Konoha, luego de su pelea contra Deepa donde Mitsuki resultó el más herido.

Como resultado, los hijos de Naruto y Sasuke actualmente están fuera de acción, por lo que el próximo episodio de la serie verá a Shikadai unirse a Shinki para buscar más información sobre Kara. Pronto obtienen más de lo que esperaban, cuando Deppa aparece para causarles problemas.

Foto: Studio Pierrot

Shikadai y Shinki aún no conocen la fuerza del villano de Kara. Hay muchas posibilidades de que elijan una retirada estratégica, pero como Deepa no era del manga original, no se sabe cuáles serán los resultados de cada una de sus peleas. Boruto: Naruto Next Generations parece avanzar con su arco de relleno y no tiene planes de dejar el drama.