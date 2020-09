Boruto: Naruto Next Generations confirma un nuevo “ending” para el anime

Parece que un nuevo sencillo está listo para debutar pronto con Boruto: Naruto Next Generations. El número más reciente de Weekly Shonen Jump confirmó la gran noticia durante el fin de semana. ¡Llegó el momento de más música!

La secuela de Naruto recibirá un nuevo tema musical para su anime y este “ending” debutará el próximo mes. Según la revista, la canción “Central” debutará con la actual producción de Studio Pierrot. No se ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento, pero los fanáticos están ansiosos por verla.

Poco se sabe sobre la pista aparte de su intérprete. Ami Sakaguchi tendrá la tarea de cantar la canción, y este no es el primer anime en el que ha trabajado. Ya que es mejor conocida por su tema en “Smile Down the Runway”.

Sobre el nuevo “ending” de Boruto

En cuanto a lo que indica esta canción temática, los fanáticos creen que el anime está listo para entrar en un nuevo arco. El programa ha prometido durante semanas que el arco de Kara está en camino y no tiene nada que ver con el relleno.

Boruto: Naruto Next Generations cumplió con la promesa, ya que actualmente está siguiendo la historia. El único problema es que el arco comenzó con un arco original de anime, mismo que “solo se volvió bueno” el fin de semana pasado.

Con un nuevo tema musical en camino, los fanáticos de Boruto están intrigados por ver a dónde va el programa a continuación. A la secuela todavía le queda mucho por hacer para impresionar a los fanáticos que abandonaron al hijo de Naruto hace meses.

El anime tuvo un problema a principios de este año, cuando la pandemia en curso de Covid-19 obligó a la serie a hacer una pausa. Este regresó después de estar fuera del aire durante dos meses, y desde entonces ha estado entrando en su arco de Kara.