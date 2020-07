Boruto MANGA 48: Se revela el siguiente paso de Isshiki para sobrevivir

Boruto: Naruto Next Generations pudo haber presentado a la Organización Kara en el último episodio del anime, pero este grupo de ninjas desertores está amenazando a Konoha con un plan que amenaza con destruirlo todo en las páginas del manga. Parece que Isshiki, el Otsutsuki que reside dentro del cuerpo de Jigen, está dando grandes pasos para asegurar su propia supervivencia.

Boruto: Naruto Next Generations Manga

Con la Organización Kara lidiando con una guerra civil increíblemente explosiva, parece que Boruto, Naruto y el resto de Shinobis de la Aldea de la Hoja tendrán que sacar lo mejor de su arsenal de jutsus. Si aún no te has puesto al día con el último capítulo 48 de Naruto Next Generations en el manga, aún puedes evitar leer varios spoilers sobre el Arco Kara.

Boruto Manga Capítulo 48

Después de la pelea de arrastre contra Kashin Koji, quien se reveló que era un clon del mentor fallecido de Naruto llamado Jiraiya, Isshiki se encontró en una situación bastante complicada. Con Kashin haciendo lo impensable y casi matando a Jigen, el líder de Kara se vio obligado a desatar su Karma, permitiendo que el líder Otsutsuki que reside dentro de su cuerpo, Isshiki, tome el control de la forma, pero a un alto costo.

Con el clon de Jiraiya contra las cuerdas, Kashin escapó rápidamente cuando se dio cuenta de que la batalla estaba perdida, y también se enfrentó al hecho de que fue enviado a una misión suicida en un intento por hacer que Isshiki quemara el Karma dentro del cuerpo de Jigen. Entonces, ¿qué sucede ahora que Isshiki se ha revelado completamente dentro de Jigen?

Bueno, el poder que se ha desatado quemará a Jigen en cuestión de días, causando que el líder del Clan Otsutsuki tenga que tomar medidas drásticas, teletransportándose inmediatamente a Konoha, la Aldea Oculta de las Hojas, para hacerse cargo del cuerpo de Kawaki. El joven ninja lleva mucho tiempo implantando Karma dentro de sí mismo que le permitiría a Isshiki tomar el control de su forma, dándole al líder de Kara un nuevo hogar permanente.

Boruto: Naruto Next Generations Manga "Isshiki" vs Naruto: Shippuden Manga "Pain"

Con Naruto Uzumaki (padre de Boruto y Séptimo Hokage) y el resto de la aldea ninja sin tiempo para pensar, ahora Isshiki ha llegado a Konoha, aprovechando lo que podría ser una de las batallas más grandes que el hogar de los Shinobi de la hoja hayan visto. ¿Crees que Isshiki robará el cuerpo de Kawaki?