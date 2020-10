Boruto: La última pelea de Deepa en Konoha tiene un resultado impactante

Lo siguiente contiene spoilers de Boruto: Episodio 169 de Naruto Next Generations, "Una misión conjunta con la arena", que ahora se transmite en Crunchyroll.

El anime de Boruto ciertamente ha compensado el decepcionante debut de Kara al hacer que Deepa tenga un impacto tan poderoso y aterrador.

No solo ha matado a Lightning shinobi y Haze shinobi, sino que también derrotó al Equipo 7 y los envió de regreso a Konoha sabiendo que no estaban listos para este nivel de guerra.

Lo impactante es que, incluso mientras él y Víctor discuten sobre la jerarquía de Kara, Deepa quiere continuar la caza mientras disfruta de quitarse vidas. Por eso es tan sorprendente cuando su última batalla con la nueva raza de Konoha tiene el resultado más improbable.

La pelea de Deepa tiene un impactante final

Pelea de Deepa en Konoha

El entrenamiento de Sarada con Sasuke mientras Kakashi intenta mejorar el juego de Boruto, dejando libre al Joker de Kara para encontrar una reliquia misteriosa. Este es el títere de chakra que Urashiki usó en la pelea en Hidden Sand contra los cargos de Gaara antes de que el alienígena fuera derrotado. El hijo de Shikamaru, Shikadai, fue una parte clave de esa alianza, por lo que fue enviado a reunirse con Shinki, Araya y Yodo para encontrar el artículo.

Sin embargo, cuando Shikadai, Chōchō e Inojin llegan por primera vez, se detienen en un restaurante por un plato de cerdo, solo para descubrir que todos están muertos. Creen que es la persona que vieron al salir, irónicamente Deepa, y un día después sus peores miedos se hacen realidad. Después de sacar el títere del terreno arenoso, Deepa aparece y revela que quiere el artículo.

Admite que va a ser un placer golpear a más ninjas de Konoha y mientras se burla de sus poderes, Shikadai se da cuenta de que es el mismo enemigo que diezmó al Equipo 7.

Inmediatamente se involucran con el villano, pero Deepa usa su explosión infinita de proyectiles. Afortunadamente, Shinki usa su técnica Iron Sand para protegerlos, pero Deepa simplemente aumenta su poder de misiles. Araya y Yodo quedan inconscientes mientras que la tirada de poder de Chōchō también falla en el anime.

El cuerpo de Deepa está hecho de un metal irrompible, por lo que la golpea a un lado, así como a Inojin, quien intenta atacar desde el cielo usando su águila. En la serie, el agarre de sombras de Shikadai tampoco funciona, y el puño de arena de hierro de Shinki ni siquiera hace que Deepa se estremezca.

Al final, sus explosiones son demasiado para los niños, dejándolos apenas conscientes. Deepa toma la marioneta y la arroja sobre su espalda, pero mientras se aleja, Shinki usa una última explosión de arena de hierro para destruir la reliquia.

Se rompe instantáneamente dejando a los fanáticos preocupados porque Deepa está a punto de matar a los niños. En cambio, se burla mientras los ve desmayarse, desapareciendo mientras la arena sopla por todo el lugar.

Es una lección para recordar, pero aún así, no tenemos ni idea de por qué no los mató por destruir su premio. Víctor le dijo que no causara revuelo, pero que habría estado en sus derechos.

Más aún, matarlos habría evitado que los detalles volvieran a Naruto, Gaara y la alianza shinobi.

Es una elección extraña ya que las Grandes Naciones ahora tienen más información sobre Deepa, por lo que parece que esta es la forma en que Deepa deja migas de pan y se insubordina, ya que realmente odia cómo Kara lo trata como a un plebeyo. Dicho esto, el consejo de Naruto todavía no sabe cómo cazar al asesino, ya que es un comodín imparable; uno que solo se encuentra cuando se adapta a su agenda, cualquiera que sea.