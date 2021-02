Boruto: La despedida de Naruto y Kurama en el capítulo 55

El capítulo 55 de Boruto: Naruto Next Generations se lanzó el 19 de febrero de 2021 y los fanáticos no podían dejar de llorar. El nuevo capítulo ha tenido una muerte inesperada y el próximo capítulo saldrá hasta el próximo mes de marzo. En La Verdad Noticias echamos un vistazo a lo que sucedió en el manga.

Boruto: Capítulo 55 ¡Spoilers!

El principal spoiler del nuevo capítulo 55 incluye la muerte de Kurama, el zorro de nueve colas. Se dice que la bestia que vivía dentro del séptimo Hokage, Uzumaki Naruto, respira por última vez en este capítulo.

¿Dónde leer el manga Boruto?

El capítulo 55 de Boruto: Naruto Next Generations se lanzó en el sitio web oficial de Viz Media, MANGA Plus (con lectura gratuita limitada) y Shonen Jump. Varios usuarios de Twitter obtuvieron acceso a las filtraciones sin procesar de Boruto 55 y lo subieron a la plataforma.

Últimos momentos de Kurama

Se menciona que Kurama está cansado luego de usar el Modo Baryon. Durante la conversación entre Naruto y Kurama, la bestia dice que esta será la última conversación y que ha venido a despedirse. Más adelante, el Kyubi menciona que cuando se extrae una bestia del Jinchurki, este último tiende a morir, pero este no será el caso de Naruto.

El zorro continúa mencionando que el uso del Modo Baryon se llevó a cabo porque tienen un vínculo fuerte. Naruto no morirá porque el chakra de la bestia con cola ha terminado y la extracción no ha tenido lugar; a diferencia de Gaara en Naruto: Shippuden que más tarde fue revivido por Chiyo.

Antes de dejar a Naruto, Kurama dice que si hubiera sabido que el precio del Modo Baryon habría sido la muerte de la bestia con cola, no habría aceptado el trato. Es por eso que el zorro no le contó al padre de Boruto sobre las consecuencias de usar esta forma.

Kurama también advierte que Naruto ya no es un jinchuriki y que tiene que pelear la batalla solo. En pocas palabras, el Septimo Hokage ya no cuenta con un poder sobrehumano e incluso las marcas de zorro desaparecieron de su rostro. Por otra parte, Sasuke Uchiha parece haber perdido su único Rinnengan y ahora temen por futuros peligros en Konoha.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!