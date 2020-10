Boruto: El capítulo 51 se titula “Sacrificio” ¿Qué pasará con Naruto y Sasuke?

Los spoilers del capítulo 51 de Boruto: Naruto Next Generations finalmente están disponibles en japonés y los fanáticos ya han traducido los spoilers que salieron en forma de escaneos sin procesar. Todavía quedan unos días antes de la versión oficial del manga y, por lo tanto, te recomendamos leer el artículo con cuidado.

En caso de que desees leer lo que sucede en el capítulo de Boruto 51, puedes proceder bajo tu propio riesgo. Ya que aquí encontrarás el resumen y los spoilers del capítulo que muchos fans han estado compartiendo en Reddit.

Boruto Capítulo 51 Título: “Sacrificio”

El título sugiere que alguien sacrificará su vida por el bien común y podría ser Naruto o Sasuke los que entreguen sus vidas para proteger a Boruto de Isshiki. La portada del capítulo 51 muestra a al Séptimo Hokage y a su hijo parados juntos en posición de defensa con un fondo naranja.

Portada del capitulo 51 de Boruto titulado: Sacrificio

Parece que Boruto está tratando de cubrir a su padre y protegerlo de la amenaza de Isshiki. Naruto y Sasuke están acorralados por un poder abrumador. En medio de la pelea, el joven rubio encuentra una posibilidad para derrotar al enemigo (o al menos eso cree)

¿Por qué Isshiki no puede matar a Boruto? ¿Qué quiere decir el hijo de Naruto con eso? Los fanáticos deben recordar que el Capítulo 51 de Boruto es el último capítulo del volumen 13, por lo que pueden esperar un final de suspenso masivo.

Desde el Volumen 12: Capítulo 44-47: la gran revelación de Kashin Koji de ser el clon de Jiraiya sucedió al final del capítulo 47, algo grande con respecto al destino de Naruto y Sasuke podría suceder al final del capítulo 51 del manga.

"Fan art de Boruto: Naruto Next Generations"

Fecha de estreno y dónde leer Boruto 51

La fecha de lanzamiento del capítulo 51 de Boruto está establecida para el martes 20 de octubre de 2020, según el sitio web de medios de Viz. Los escaneos sin procesar y los spoilers están disponibles, pero sería mejor esperar el lanzamiento oficial.

Los fanáticos pueden leer los últimos capítulos del manga de Boruto: Naruto Next Generations de forma gratuita en las aplicaciones y sitios web oficiales de Shonen Jump y Manga Plus. ¿Qué personajes crees que se sacrifique al final? Muchos en lo personal no podemos aceptar la muerte de ninguno.