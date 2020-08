Boruto: El Equipo 7 se convierte en el famoso trío de Attack On Titan

Boruto: Naruto Next Generations, ciertamente ha tenido una buena cantidad de momentos oscuros durante el transcurso de su anime, pero no tiene nada sobre la serie increíblemente apocalíptica Attack On Titan. Sin embargo, un artista se ha imaginado lo que podrían hacer los miembros del Equipo 7 de Konoha en el mundo de Hajime Isayama.

El fan art que te compartimos más abajo, luce a Boruto, Sarada y Mitsuki como miembros del Survey Corps e incluso en su forma de Titán. En el transcurso de Attack on Titan, los fan han sido sorprendidos una y otra vez a medida que la serie avanza hacia su final definitivo.

Seguramente habrá más sorpresas en los capítulos restantes. Así como se formó una nueva amenaza que surgió de la guerra entre Marley y Eldia, una nueva generación asumió la responsabilidad de proteger Konoha en Boruto: Naruto Next Generations y e Equipo 7 es uno de los más activos.

El Equipo 7 al estilo Attack on Titan

Esto es lo que sucede cuando terminas de ver un capítulo de Boruto y después otro de Shingeki no kyojin así que... Crossover *-*// pic.twitter.com/1SE6pKqGUH — LeslyChoco15 (@Choco15Lesly) August 19, 2020

El artista de Twitter “Choco15Lesly”, compartió esta impresionante fusión que muestra a Boruto, Mitsuki y Sarada Uchih de la nueva versión del Equipo 7 uniéndose al Cuerpo de Reconocimiento de Attack On Titan; además de recibir formas de Titán que los convertirán en gigantes arrasadores como el protagonista Eren Jaeger.

Sobre Boruto y Attack On Titan

Con Attack On Titan acercándose a su final, la secuela de anime para Naruto no muestra signos de pausa en el corto plazo, ya que Konoha está luchando actualmente con la llegada de la Organización Kara y su líder increíblemente fuerte Jigen.

Te puede interesar: Boruto capítulo 162: Fecha de estreno, SPOILERS y dónde ver el anime

Coincidentemente, ambas series de anime y manga, se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus y sus series de televisión se retrasaron como resultado de COVID-19. Poco a poco los fans han tenido noticias de una temporada final de Shingeki no Kyojin, mientras que Boruto retomó su transmisión normal.