Boruto: 5 personajes que Kawaki podría VENCER en el futuro ¿Naruto y Sasuke?

Boruto: Naruto Next Generations se centra en la nueva generación de ninjas. El programa tardó un tiempo en ganar emoción, pero después de un tiempo finalmente logró captar la atención de la comunidad de anime. Entre los nuevos personajes, destaca un nombre en particular, y ese es Kawaki.

Sobre Kawaki en el anime de Boruto

Kawaki no tardó en impactar a los fanáticos. Fue presentado en el primer episodio del anime y su cameo dejó a los fans con ganas de más. Ha sido introducido en el manga y, como era de esperar, es un personaje fuerte. ¡Advertencia de spoilers!

Isshiki eligió a Kawaki para que fuera su “Vessel” (recipiente) porque vio su potencial. El joven todavía tiene que mejorar en ciertos aspectos antes de poder convertirse en uno de los personajes más fuertes y aquí están los personajes que podría vencer en el futuro.

5 - Naruto Uzumaki

Foto: Naruto Uzumaki, el Séptimo Hokage

Naruto Uzumaki es el Séptimo Hokage de Konoha. Obtuvo un gran poder durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, y le permitió volverse más fuerte que cualquier otro ninja en la historia.

Actualmente, es el ninja más fuerte del mundo y no hay ninguna otra persona que pueda derrotarlo. La gran variedad de jutsus de Naruto, asegura que no tendrá ningún problema en una pelea y menos con Kawki (al menos todavía no).

4 - Sasuke Uchiha

Foto: Sasuke Uchiha, en el anime Boruto

Sasuke Uchiha es uno de los personajes más fuertes de Naruto Shippuden. Tiene tanto el Rinnegan como el Eternal Mangekyou Sharingan, que son los dojutsu más fuertes de la franquicia.

El Rinnegan de Sasuke le otorga la habilidad única de usar ninjutsu espacio-tiempo que le permite viajar a través de varias dimensiones. Así que el joven Kawaki tendría muchos problemas en derrotar a un Uchiha tan experto en batalla.

3 - Jigen

Foto: Viz Media

Jigen fue el recipiente de Isshiki Otsutsuki. Isshiki tomó posesión de él y lo convirtió en su recipiente. Jigen tenía los poderes del villano, pero no podía hacer todo lo posible porque su cuerpo de Jigen no era lo suficientemente fuerte.

Tuvo que descansar durante mucho tiempo después de una pelea para recuperar su resistencia. Pasará mucho antes de que Kawaki pueda vencer a alguien como él, pero no dudamos de que lo pueda conseguir en el futuro.

2 - Kinshiki Otsutsuki

Foto: Kinshiki Otsutsuki

Este personaje se asoció con Momoshiki en su visita a la tierra. Kinshiki era más débil que Momoshiki, pero aún era más fuerte que el 90% de los ninjas de la serie. Pudo crear armas de chakra que fácilmente podrían dividir un planeta en dos, y muestra lo increíble que era su poder.

Kinshiki también puede usar ninjutsu de espacio-tiempo que le permitió a él y a Momoshiki viajar a través de las dimensiones. Así que esto sería un problema para un Kowaki inexperto, pero no para uno con experiencia en combate.

1 - Kashin Koji

Foto: Mangaplus

Kashin Koji fue un clon creado con el ADN de Jiraiya. Era un personaje inmensamente poderoso, que logró empujar a Jigen más allá de sus límites. Kashin Koji tenía un solo propósito y era matar a Jigen y poner fin a la amenaza de Isshiki en el manga.

Este personaje de Boruto: Naruto Next Generations se las arregló para sacar a Isshiki, pero no pudo vencerlo. Con sus habilidades actuales, Kawaki no puede vencer a Kashin Koji. ¿Crees que en un mundo alternativo lo pueda conseguir?