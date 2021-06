Borrón del tatuaje de Belinda lo diseñó “el morro” de Lupillo Rivera

¿Cómo no va a estar Lupillo Rivera en boca de todos? Sí mostró que se borró el tatuaje de Belinda que se había hecho tiempo atrás, cuando juraba amor por ella, pero también por el diseño que optó por usar para eliminarlo.

Y es que cómo cubrió la cara de Belinda causó toda clase de reacciones, incluso hasta memes, pero sobre todo críticas y todo por el “borrón” que usó como diseño.

Recientemente en La Verdad Noticias dimos a conocer ¿cuánto le costó a Lupillo Rivera borrar el tatuaje de Belinda? y ahora ha pasado mucho para que ahora sepamos que el cantante está harto.

Y es que decidió responderle a una usuaria “Así lo diseñó mi morro de 12 años señora” después que esta le dijo que “"mucho ruido y pocas nueces", pensé realmente que de verdad sería un trabajo fregón y todo quedó en una vil mancha…”.

“Mancha” para borrar tatuaje de Belinda

Lupillo revela quién es el diseñador de “la mancha”.

Para algunos usuarios fue muy decepcionante cómo quedó aquel tatuaje de Belinda, por lo que tras haber colocado el video del proceso muchos le preguntaron por qué mejor no se lo había quitado con láser, o le sugirieron otros diseños que hubieran podido funcionar para tapar el anterior tatuaje.

Pero, Lupillo mantuvo su postura y explicó que él estaba convencido de lo que había hecho, inclusive le dijo al usuario “@irIs.t.ruiz Si lo sugirió, pero mi hijo lo pintó una vez así y fue decisión mía”, remarcó.

Lupillo Rivera se pone a la defensiva con seguidores

Lupillo saca las uñas para defender su nuevo tattoo.

Y es que el tema del “borrón” todavía está fresco y caliente, pero todo parece indicar que Lupillo Rivera no aguanta los comentarios, como pudimos ver la respuesta que le dio a una usuaria de Instagram: “Así lo diseñó mi morro de 12 años señora”.

Pero no fue la única, ya que cuando otros internautas le dijeron al famoso que ellos no se tatuarían nada respecto a otras mujeres a menos que fueran sus madres o sus hijas, Rivera mencionó que algunas personas se tatuaban personajes que nunca conocerían y eso no era un impedimento.

“Ya ves que unos se tatúan a marilyn monroe y nunca la besaron”, dijo Lupillo Rivera. Pero sea cual sea el caso, muchos seguirán hablando de cómo quedó el tatuaje de Belinda en el brazo del cantante.

