Borat 2: Amazon lanza el trailer de la película ¿Cuándo se estrena?

Tras una avalancha de noticias sobre la película esta semana, ¡Amazon Prime Video ha lanzado el tráiler completo de Borat 2! Aunque el largometraje de 2006 presentó uno de los títulos de películas más largos en la memoria reciente con Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, la secuela va para la simple pero efectiva, Borat: Subsequent Moviefilm.

Vea el avance de la secuela a continuación y espere que llegue al servicio de transmisión de Amazon el viernes 23 de octubre. Informes anteriores sobre el contenido de la película y los deseos de Sacha Baron Cohen indicaron que esperaban presentar la película al público antes de las Elecciones presidenciales del 2020 de Estados Unidos.

Trabajaron la película de Borat 2 en secreto

Esta semana nos enteramos de que Cohen y los cineastas habían estado trabajando en secreto en el proyecto de la película Borat 2 durante los últimos meses, en medio de la pandemia de COVID-19.

Amazon planeó lanzar Borat 2 antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos

Según los informes, Baron Cohen y el equipo volaron a varios lugares para filmar la película tan pronto como las restricciones de filmación de COVID-19 les permitieron hacerlo; y Baron Cohen supuestamente "arriesgó su vida varias veces" para filmar secuencias de la película, vistiendo un chaleco antibalas durante algunas escenas cruciales y peligrosas.

Dado el panorama de los medios de comunicación modernos y que ni siquiera la compañía Walt Disney puede evitar que salgan las filtraciones, es increíble que la secuela de Borat en Amazon haya podido permanecer en secreto mientras lo hizo.

La noticia de la película comenzó a circular después de un video de la estrella Sacha Baron Cohen disfrazado del personaje comenzó a circular en línea.

Un informe sobre la "trama" de la película indicó que la película trataría de Borat, ahora una celebridad recién descubierta después del éxito de la primera película, y el tráiler ciertamente lo confirma.

La película original de Borat recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo cuando se estrenó inicialmente y, finalmente, fue nominada para un Oscar al mejor guión adaptado.

La primera película fue elogiada en ese momento por su producción poco convencional y su extraña mirada a las figuras de la vida real. Tras el estreno de la película, Cohen dijo que retiraría al personaje debido a la notoriedad que había ganado en todo el mundo. Desde entonces, ha vuelto varias veces con apariciones menores como Borat para promover algunos de sus próximos trabajos.

¿Estás emocionado por Borat: Subsequent Moviefilme? ¿Cómo crees que reaccionará el mundo ante más de Borat en el tiempo actual?