Bono y la verdadera historia detrás de 'Beautiful Day' de U2

'Beautiful Day' es un tema clave en el éxito del grupo U2.

‘Beautiful Day’ es uno de los temas más emblemáticos de la discográfica de U2 y una de las canciones que aparecerán en el nuevo libro de Bono. De esta manera, los fans podrán descubrir la historia detrás de este sencillo, el cual se ha convertido en un himno del grupo.

No obstante, el sitio Entertainment Weekly ha tenido acceso a un pequeño adelanto, mismo que revela que este tema reflexiona sobre su historia familiar, el paso del tiempo, los recuerdos, el dolor que le causaba saber que su padre sufría de cáncer en la garganta y el miedo de también padecerlo.

“Las conversaciones que no puedes dejar de tener, las fotos que debes llevarte cuando te vayas, nuestras relaciones interpersonales. Estoy pensando en mi papá y ese pólipo en mi garganta, el pensamiento persistente de que yo también podría tener cáncer. El viejo se está muriendo y ahora su joven amigo ya no es joven. Ya no es indestructible, qué inconveniente. Estoy pensando en Ali y nuestros hijos. Sobre la edad y la mortalidad, sobre la amistad y la familia. Sabía que podíamos escribir canciones así, pero el truco sería no ceder a la melancolía, escribir con desafío y honestidad”, escribió Bono.

‘Beautiful Day’ se lanzó en 2000 y forma parte del disco ‘All That You Can’t Behind’, el cual le permitió ganar tres premios Grammy: Canción del año, Grabación del año y Mejor interpretación de rock de un dúo o grupo, El tema permitió que U2 toque la cima del chart de Reino Unido y es muy probable que no se avergüence de ella como ocurre en otros temas.

'Surrender: 40 Songs, One Story', las memorias de Bono

El cantante cuenta sus memorias personales a partir de 40 temas representativos de U2.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Bono lanzará al mercado un libro titulado ‘Surrender: 40 Songs, One Story’, en el cual hablara de sus memorias personales a través de 40 canciones icónicas de la banda U2.

A lo largo de casi 600 páginas, el cantante aborda difíciles momentos de su vida como la muerte de su madre Iris en 1974 y el cáncer de su padre. “Cuando comencé a escribir este libro, esperaba dibujar en detalle lo que antes sólo había esbozado en canciones”, mencionó en un comunicado de prensa emitido tiempo atrás.

¿Por qué se llama Bono?

El cantante goza de gran popularidad a nivel global.

Paul David Hewson CBE, nombre real del vocalista de U2, eligió Bono como su nombre artístico por imposición de Derek Rowan. Como dato curioso, él no estaba a gusto con este apodo pero le cogió cariño cuando se enteró que uno de sus significados era “buena voz” y que se lo habían puesto debido a que parecía cantarle a los sordos.

