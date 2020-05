Bono de U2 publica las 60 canciones que salvaron su vida ¿Estará tu favorita?/Foto: La Página

El músico irlandés Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, llegó a la edad de 60 años el pasado 10 de mayo. Pero en lugar de esperar que le regalaran algo, el vocalista de la agrupación U2, decidió publicar para sus fans, las 60 canciones que de alguna manera le salvaron la vida. ¿Cuáles son?

Los verdaderos fans de U2 y de Bono saben que el músico y activista político ha tenido diversos inconvenientes a lo largo de su vida que lo han marcado. Así que el irlandés decidió compartir con sus admiradores los temas que a él lo ayudaron a salir adelante en aquellos momentos difíciles.

La colección de canciones de Bono es una manera en la que él agradece a sus fans por todos los años que han estado con él y el grupo de rock. También al compartir la lista de melodías, el cantante de “With or without you” escribió un mensaje de agradecimiento para los artistas de cada uno de los temas.

Bono, vocalista de U2/Foto: El Sol de México

Bono comparte la música que lo salvó

“60 canciones que me salvaron la vida” es una playlist con temas de afamados artistas de diversas épocas como Bees Gees, Billie Eilish, Elton John, kanye West, Luciano Pavarotti, Daft Punk, Sex Pistols, Adele, The Beatles, Lady Gaga, Ramones, entre muchos otros.

"Estas son las canciones que salvaron mi vida. Sin las que no hubiera podido vivir”, redactó el músico.

Según el vocalista de U2, estas canciones numeradas del 0 a 60 fueron las que lo guiaron a través de todos los rasguños, todo tipo de molestias y le llevaron un poco (o mucho) de alegría a su vida.

Bono dedicó su tiempo en esta cuarentena y para celebrar su cumpleaños de compartir con el mundo la música que lo ayudó a salir adelante, más ahora que la gente necesita ese tipo de ánimo ante la pandemia.

Esta es la lista completa:

1. Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero – “Miserere”

2. Sex Pistols – “Anarchy In the UK”

3. Kanye West – “Black Skinhead”

4. Billie Eilish – “everything i wanted”

5. David Bowie – “Life on Mars?”

6. The Beatles – “I Want to Hold your Hand”

7. Ramones – “Swallow My Pride”

8. The Clash – “Safe European Home”

9. Public Enemy – “Fight The Power”

10. Patti Smith – “People Have the Power”

11. John Lennon – “Mother”

12. The Rolling Stones – “Ruby Tuesday”

13. Elton John – “Daniel”

14. Andrea Bocelli- “Con Te Partiro”

15. Elvis Presley – “Heartbreak Hotel”

16. Johnny Cash – “Hurt”

17. This Mortal Coil – “Song to the Siren”

18. Kraftwerk – “Neon Lights”

19. The Fugees – “Killing Me Softly With His Song”

20. Prince – “When Doves Cry”

21. Daft Punk feat Pharrell Williams & Nile Rodgers – “Get Lucky”

22. Madonna – “Ray of Light”

23. JAY-Z feat Alicia Keys – “Empire State of Mind”

24. Talking Heads – “Love Goes to Building on Fire”

25. Lou Reed – “Satellite of Love”

26. The Verve – “Bitter Sweet Symphony”

27. Joy Division – “Love Will Tear Us Apart”

28. New Order – “True Faith”

29. R.E.M. – “Nightswimming”

30. Adele – “Chasing Pavements”

31. Arcade Fire – “Wake Up”

32. Pixies – “Monkey Gone to Heaven”

33. Oasis – “Live Forever”

34. Iggy Pop – “Lust for Life”

35. Gavin Friday – “Angel”

36. Massive Attack – “Safe From Harm“

37. Kendrick Lamar feat U2 – “XXX“

38. Bob Marley & The Walers – “Redemption Song”

39. Echo and the Bunnymen – “Rescue”

40. Nirvana – “Smells Like Teen Spirit“

41. Pearl Jam – “Jeremy”

42. Bob Dylan – “Most of the Time“

43. Beyoncé feat Kendrick Lamar – “Freedom”

44. Depeche Mode – “Walking In My Shoes”

45. Nick Cave & The Bad Seeds – “Into My Arms”

46. Simon & Garfunkel – “The Sounds of Silence”

47. Coldplay – “Clocks”

48. INXS – “Never Tear Us Apart”

49. New Radicals – “You Get What You Give”

50. Angélique Kidjo – “Agolo”

51. Lady Gaga – “Born This Way“

52. Frank Sinatra & Bono – “Under My Skin“

53. David Bowie – “Heroes”

54. Simple Minds – “New Gold Dream (81/82/83/84)“

55. Sinéad O’Connor – “You Made Me The Thief Of Your Heart“

56. Van Morrison – “A Sense of Wonder“

57. Bruce Springsteen – “There Goes My Miracle“

58. Daniel Lanois – “The Maker”

59. Peter Frampton – “Show Me The Way”

60. Bee Gees – Immortality – “Demo Version”